Игроки Diablo 4 обеспокоены тем, что третий сезон может оказаться очень слабым

Сезон крови Diablo 4 почти подошел к концу, а у нас до сих пор есть лишь отрывочная информация о третьем сезоне. К счастью, все это должно проясниться на предстоящей трансляции, посвященной следующему крупному контентному обновлению игры.

Второй сезон пользовался огромной популярностью у игроков благодаря целому ряду изменений. Это значительное улучшение по сравнению с, по общему признанию, слабым первым сезоном Diablo 4.

К сожалению, молчание Blizzard о следующем сезоне заставляет фанатов опасаться, что он может не достичь высот своего предшественника. Беседа на сабреддите Diablo 4, которая изначально была призвана оценить волнение по поводу третьего сезона, в итоге выявила сомнения фанатов.

"Я очень осторожен. Все, что было хорошего в игре, было сделано благодаря корректировкам, вдохновленным отзывами", - высказался один из пользователей. "Вот мы и здесь, менее чем за 10 дней до выхода нового сезона, а у нас практически ноль информации, что означает ноль отзывов и ноль массового тестирования".

Идея о том, что отсутствие новостей о новом сезоне так близко к его выходу может негативно сказаться на здоровье игры, очень популярна. Некоторые даже предполагают, что молчание Blizzard означает, что 3-й сезон может оказаться "филлером".

"Отсутствие изменений в системе предметов и аспектов = смерть по прибытии", - уверенно заявил другой игрок. "Четвертый сезон будет лучшим временем для возвращения".

Возможно, тайна вокруг третьего сезона - это попытка Blizzard создать ажиотаж, но шаткий послужной список Diablo 4 заставляет игроков беспокоиться. "Я не против того, чтобы меня держали в неведении и удивляли, но уверенности в разработчиках пока нет", - пояснил другой пользователь.

Остается надеяться, что более полное представление о том, что ждет Diablo 4 в третьем сезоне, развеет некоторые из этих опасений. Разработчики уже пообещали перенести некоторые из наиболее популярных изменений из второго сезона.

О сезоне будет рассказано во время трансляции разработчиков 18 января 2024 года.