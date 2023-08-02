Игроки Diablo 4 обнаружили ошибку, позволяющую персонажам из вечного царства попасть в сезонное

Ютубер Glitch Unlimited нашел способ обойти ограничение на "вечных" персонажей и рассказал, как переместить их в Сезонное царство. Для этого нужно присоединиться к группе с другим персонажем в Сезонном царстве, а затем отключить интернет. После отключения от игры, а затем повторного присоединения, выбор "вечного" персонажа должен вернуть его в группу в сезонном царстве. Хотя не все будет передаваться между Вечным и Сезонным царствами, этот баг можно использовать для перемещения предметов и аспектов между мирами по необходимости.
Поскольку это ошибка, перенос будет длиться только до тех пор, пока игрок не выйдет из игры. Таким образом, игроку все равно придется создать сезонного персонажа, если он хочет полностью изучить весь новый контент, не прибегая к этому глюку в каждой игровой сессии. Тем не менее, это будет полезно тем, кто хочет иметь определенное оружие или броню для одного из своих сезонных персонажей.
А раньше нельзя было стыковаться с сезонными и геройскими
Вроде нет, это как бы другая альтернативная вселенная (первое что пришло в голову😊)
Лол