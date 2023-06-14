Игроки Diablo 4 отчаянно ищут несуществующий секретный коровий уровень ©

Один из самых известных секретных уровней в играх - это уровень со спрятанной коровой в Diablo 2, который компания Blizzard добавила в игру после того, как фанаты первой игры безуспешно пытались его найти. С тех пор Blizzard время от времени возвращается к этой шутке, добавляя секретные уровни в такие игры, как Diablo 3 и World of Warcraft, что заставляет людей задаваться вопросом, не спрятан ли где-то секретный уровень и в недавно вышедшей Diablo 4.



Если вы следили за ходом разработки игры до ее выхода, вы знаете, что Blizzard попыталась закрыть любую возможность существования секретного уровня с коровой в Diablo 4. Генеральный менеджер серии Род Фергюссон в интервью пару недель назад объяснил, что команда хотела сделать игру "как можно более приземленной", четко заявив, что "в Diablo 4 нет секретного уровня, который люди могли бы искать".

Вы, вероятно, не будете слишком удивлены, узнав, что это заявление не помешало фанатам Diablo массово заняться поисками: на официальной странице игры на Reddit недавно появилась обширная тема, полная потенциальных подсказок. Автор темы - u/Altnob, который собирал изображения определенных предметов и событий в мире Diablo 4 в качестве доказательства того, что Blizzard лжет и что в игре действительно есть скрытый уровень с коровой.

На данный момент самое убедительное доказательство было получено из файлов игры, где были обнаружены два неизвестных квестовых предмета, каждый из которых имеет довольно загадочное описание. Эти предметы - "Musty Tome" и "Bloody Wooden Shard" с "грубо вырезанной W", - оба имеют ID Quest_World_SecretCellar. Эти предметы очень напоминают Tome of Town Portal и Wirt's Wooden Leg, которые необходимы для доступа к секретному коровьему уровню в Diablo 2, и теперь все силы брошены на поиски секретного подвала, в котором хранятся эти предметы.



Помимо усилий u/Altnob, для помощи в поисках даже создан Discord-канал, который в шутку называется D4 - Not Finding A Cow Level. Очевидно, что многие игроки, судя по названию канала, не ожидают найти какой-либо реальный коровий уровень прямо сейчас, но иногда погоня может быть более увлекательной, чем конечный результат.