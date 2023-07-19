Игроки Diablo 4 пожаловались на Мясника, который стал слишком сложным

Игроки остались недовольны обновлением 1.1 в Diablo 4, которое сделало убийство Мясника еще сложнее. Раньше игроки могли с легкостью убить босса на разных уровнях на «Кошмаре», но теперь одолеть Мясника без проблем можно только на низких уровнях.

По словам игрока EtherealEtiquette, ему потребовалось 10 минут, чтобы убить монстра на 60 уровне на «Кошмаре» с оптимизированным билдом друида Posion Shredding Werewolf.

18 июля Blizzard выпустила апдейт 1.1. Фанаты раскритиковали патч, который сделал игру менее приятной из-за увеличенного срока прокачки персонажа.