Игроки Diablo 4 разочарованы количеством премиальной валюты в боевом пропуске

Игроки Diablo 4 были разочарованы малым количеством премиальной валюты, выдаваемой в рамках боевого пропуска первого сезона, которой в итоге не хватает на покупку чего-либо в магазине. Для многих игроков эта неделя стала горько-сладкой, поскольку Blizzard не только выпустила первый сезон, но и пришедший вместе с ним патч вызвал немало критики со стороны сообщества. Хотя игроки, похоже, оценили новый сезонный сюжет и дополнительный контент к и без того насыщенной игре, недавнее обновление оставило многих разочарованными.
В новой теме на реддит пользователь Caddy-Whompus сообщил, что за премиальный боевой пропуск первого сезона не начисляется достаточно платиновой валюты для использования во внутриигровом магазине. Суммируя все платины, полученные за боевой пропуск, игроки получат 666 платин, в то время как самый дешевый товар в магазине стоит 800.
Сообщение быстро вырвалось в топ сабреддита, и многие игроки были удивлены тем, что Blizzard не дала возможности приобрести хотя бы одну вещь в магазине. Другие не были столь удивлены скупостью Blizzard, особенно в сравнении с другой игрой компании - Overwatch 2. Многие даже предположили, что боевой пропуск второго сезона будет стоить больше, чем 666 платиновых монет, в отличие от других игр с живым сервисом, таких как Fortnite или Call of Duty, которые дают игрокам достаточно валюты для покупки следующего боевого пропуска, если они захотят.
Обеспокоенность сообщества достигла такой степени, что Blizzard готовится к ответу. Студия организовала сегодня Fireside Chat, чтобы рассказать об обновлении 1 сезона, а также устранить опасения игроков. Очевидно, что уровень обеспокоенности сообщества гораздо выше, чем предполагала Blizzard, судя по тому, как быстро студия организовала сессию для обсуждения отзывов.
Народ вообще недоволен игрой, слишком мало дошираков в час. Как только выйдет новая гриндилка от NC, очереди пропадут, будьте уверены.
Я думаю как РоЕ 2 выйдет она переманит большинство уставшей аудитории диабло)
Что не новость про данную игру, то всё какое-то "разачорование" 😉
Качеством привлекли, можно и по губам поводить теперь, а игроки видимо и рады
Игроки разочарованы, но продолжают есть то, что выдавливают из себя сжв измерители черепов.