Игроки Diablo 4 разочарованы количеством премиальной валюты в боевом пропуске ©

Игроки Diablo 4 были разочарованы малым количеством премиальной валюты, выдаваемой в рамках боевого пропуска первого сезона, которой в итоге не хватает на покупку чего-либо в магазине. Для многих игроков эта неделя стала горько-сладкой, поскольку Blizzard не только выпустила первый сезон, но и пришедший вместе с ним патч вызвал немало критики со стороны сообщества. Хотя игроки, похоже, оценили новый сезонный сюжет и дополнительный контент к и без того насыщенной игре, недавнее обновление оставило многих разочарованными.

В новой теме на реддит пользователь Caddy-Whompus сообщил, что за премиальный боевой пропуск первого сезона не начисляется достаточно платиновой валюты для использования во внутриигровом магазине. Суммируя все платины, полученные за боевой пропуск, игроки получат 666 платин, в то время как самый дешевый товар в магазине стоит 800.

Сообщение быстро вырвалось в топ сабреддита, и многие игроки были удивлены тем, что Blizzard не дала возможности приобрести хотя бы одну вещь в магазине. Другие не были столь удивлены скупостью Blizzard, особенно в сравнении с другой игрой компании - Overwatch 2. Многие даже предположили, что боевой пропуск второго сезона будет стоить больше, чем 666 платиновых монет, в отличие от других игр с живым сервисом, таких как Fortnite или Call of Duty, которые дают игрокам достаточно валюты для покупки следующего боевого пропуска, если они захотят.

Обеспокоенность сообщества достигла такой степени, что Blizzard готовится к ответу. Студия организовала сегодня Fireside Chat, чтобы рассказать об обновлении 1 сезона, а также устранить опасения игроков. Очевидно, что уровень обеспокоенности сообщества гораздо выше, чем предполагала Blizzard, судя по тому, как быстро студия организовала сессию для обсуждения отзывов.