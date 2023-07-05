Игроки Diablo 4 следуют за крысами, чтобы найти ценный лут ©

Рано или поздно это должно было случиться. Сообщество Diablo 4, вечно жаждущее большего и лучшего лута, обнаружило связь между ценным лутом... и крысами, которых вы видите бегающими по подземельям и в других местах.

В Diablo 4 есть множество грызунов, жуков, тварей и других мелких животных, которых игра использует для создания атмосферы. Вы можете убить их, если хотите, но они не приносят лут и не дают опыт. Но что, если бы у них была другая причина для существования?



Скорее всего, нет, но некоторые игроки уверены, что они приводят вас к луту. Все началось с того, что пользователь реддит zerger45 написал о своем опыте в теме, которая стала одной из самых популярных на сабреддите Diablo.

Это прозвучит очень странно, но для получения хорошей добычи вам нужно следовать за крысами. Не идите по заранее намеченному пути в любом подземелье, вместо этого просто следуйте за крысами. Крысы чувствуют запах сыра! Я говорю вам, что это реально, и мне кажется, что я сошел с ума, но я нашел несколько легендарных персонажей, делая это в течение 10 минут. Крысы скажут вам, какую стаю врагов нужно убить, а затем они пойдут туда, куда вам нужно! Это правда, я не сошел с ума! СЛЕДУЙТЕ ЗА КРЫСАМИ.

С момента появления этого сообщения ряд игроков также заявили, что у них тоже был подобный опыт. Некоторые даже разместили скриншоты редкой добычи, к которой их якобы привела стая грызунов.



Другая дикая вещь заключается в том, что некоторые из игроков, которые пытались сделать это после появления сообщения, попали к Мяснику - редкому боссу, который всегда появляется в самое неподходящее время.



Так действительно ли крысы приводят вас к луту? В данном случае верно и то, и другое. Независимо от того, во что вы верите, это необычайно забавная теория.