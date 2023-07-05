Игроки Diablo 4 следуют за крысами, чтобы найти ценный лут

Рано или поздно это должно было случиться. Сообщество Diablo 4, вечно жаждущее большего и лучшего лута, обнаружило связь между ценным лутом... и крысами, которых вы видите бегающими по подземельям и в других местах.
В Diablo 4 есть множество грызунов, жуков, тварей и других мелких животных, которых игра использует для создания атмосферы. Вы можете убить их, если хотите, но они не приносят лут и не дают опыт. Но что, если бы у них была другая причина для существования?
Скорее всего, нет, но некоторые игроки уверены, что они приводят вас к луту. Все началось с того, что пользователь реддит zerger45 написал о своем опыте в теме, которая стала одной из самых популярных на сабреддите Diablo.
Это прозвучит очень странно, но для получения хорошей добычи вам нужно следовать за крысами. Не идите по заранее намеченному пути в любом подземелье, вместо этого просто следуйте за крысами. Крысы чувствуют запах сыра! Я говорю вам, что это реально, и мне кажется, что я сошел с ума, но я нашел несколько легендарных персонажей, делая это в течение 10 минут. Крысы скажут вам, какую стаю врагов нужно убить, а затем они пойдут туда, куда вам нужно! Это правда, я не сошел с ума! СЛЕДУЙТЕ ЗА КРЫСАМИ.
С момента появления этого сообщения ряд игроков также заявили, что у них тоже был подобный опыт. Некоторые даже разместили скриншоты редкой добычи, к которой их якобы привела стая грызунов.
Другая дикая вещь заключается в том, что некоторые из игроков, которые пытались сделать это после появления сообщения, попали к Мяснику - редкому боссу, который всегда появляется в самое неподходящее время.
Так действительно ли крысы приводят вас к луту? В данном случае верно и то, и другое. Независимо от того, во что вы верите, это необычайно забавная теория.
Ошибка выжившего в чистом виде.
вообще не в тему тут ошибка выжившего, тут скорее второй закон диалектики про переход количества в качество
Разработчики добавили в игру интересную особенность а вы тут уже всякие ошибки выжевшего и диалектики какие то приплели.
Почти как лисы в Скайриме.
А в D3 долго верили в бочки... во всяком случае, до n-го патча с них будто сыпалось лучше, чем с мобов и боссов. Ни чё не меняется))) Скоро подтянутся адепты счастливого часа, дропного класса, старых персов (со старта игры), богатых серваков и т.д., т.п..
А дракона ловить не пытались перед этим?..
О, "Хероин хиро"...Прикольно!
Диаблопоклонники - съехавшие лудоманы, ч.т.д.