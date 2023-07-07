Игроки Diablo 4 спешат спрятать свои ультра-редкие вещи от Blizzard, добытые из-за недавнего бага ©

Вам удалось заполучить один из шести ультра-редких предметов в Diablo 4 за последний день или около того? Проблемы начались сегодня ночью, после того как Blizzard выпустила обновление 1.0.4. По какой-то причине этот патч имел непреднамеренный побочный эффект, заставив игровые события Адского натиска (и связанные с ними сундуки) выплевывать самые желанные предметы с абсурдно высокой частотой. Игроки получали iшако, он же шутовской гребень - самую желанную шмотку, дающую помимо прочего +4 ко всем навыкам и другие 5 ультра-редких предметов.

Разумеется, Blizzard это не устроило, и теперь, пока студия решает проблемы, возможность получить ультра-редкие уникальные вещи была временно заблокирована.

Игроки Diablo не в восторге, многие подмечают, что Blizzard гораздо медленнее решает другие проблемы. На сабреддите Diablo 4 один из игроков подытожил жалобы мемом, в котором говорится, что Blizzard игнорирует "недостаточно мощные билды, самые большие квесты, вкладки для самоцветов, больше места в тайниках [и] актуальные социальные функции", но с невероятной быстротой принимает меры, как только игроки начинают "получать хороший лут".



Другие расстроены, что просто не успели получить эти вещи. Но самый забавный сегмент сообщества - это люди, которым удалось заполучить шако, и теперь они живут в ужасе, что Blizzard собирается отобрать его у них. Некоторые даже придумывают тщательно продуманные и, вероятно, обреченные на провал планы, чтобы скрыть от разработчиков свои "незаконно нажитые богатства". "Я отправил [свой шако] своему альту и продал его продавцу, теперь он сидит в тайнике для выкупа".



У другого игрока был еще более сложный план: "Я отправил его в инвентарь своего альта и удалил альт, теперь жду, пока все [уляжется], прежде чем восстановить недавно удаленного персонажа".



Удачи им, и всем, кто думает, что сможет спрятать предметы, созданные Blizzard, в игре, созданной Blizzard, от самой Blizzard. Тем временем, компания пока так и не сообщила, собирается ли она вообще отбирать эти вещи.