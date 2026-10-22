Игроки Diablo 4 устали ждать патча и сами нашли способ "исправить" главную проблему 15 сезона

В 15-м сезоне Diablo 4 игроки столкнулись с весьма нелепым и раздражающим ограничением, связанным со сбором редчайших сезонных предметов — «Осколков зла». Поскольку разработчики из Blizzard запретили складывать одинаковые осколки в стаки, геймеры устали ждать официального исправления и самостоятельно разработали рабочий метод, позволяющий сохранять ценную добычу.

«Осколки зла» делятся на три категории и добываются с боссов на максимальном уровне сложности «Истязание 10». Из-за заложенных ограничений инвентаря персонаж может одновременно нести только по одному экземпляру каждого типа. В результате, когда в эндгейме после сложнейших битв с Мефисто, Баалом или Диабло выпадает повторный осколок того же вида, персонаж физически не может его поднять и вынужден оставлять уникальный ресурс на земле.

Решение проблемы нашел популярный геймер под ником Rob2628. Предложенная схема требует участия высокоуровневого напарника, способного зайти на сложность «Истязание 10»:

После выпадения дубликата осколка игрок немедленно приглашает в свою группу друга; Напарник остается дежурить рядом с выпавшим предметом, выступая в роли «якоря» для сохранения игровой сессии, и отклоняет автоматические предложения игры вернуться в собственный мир; Владелец сессии выходит из мира и перезаходит за альтернативного прокачанного персонажа, у которого в сумке отсутствует этот конкретный осколок; Оставшийся в локации друг отправляет инвайт твинку, после чего игрок успешно подбирает выпавший трофей.

Хотя метод оказался полностью рабочим, фанаты называют его крайне громоздким и упрекают разработчиков в создании искусственных неудобств. Пользователи на форумах и в социальных сетях призывают Blizzard отказаться от жесткого лимита в одну штуку на инвентарь и выпустить патч, разрешающий свободное хранение одинаковых сезонных материалов.