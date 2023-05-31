Игроки Diablo 4 уже недовольны ценами на микротранзакции..

Когда Diablo Immortal вышла в июне 2022 года, она была печально известна агрессивными микротранзакциями, и люди опасались, что Blizzard Entertainment сделает аналогичный выбор с Diablo 4, которая должна была выйти годом позже. Заплатив $70 за базовое издание игры в сочетании с системой Battle Pass стоимостью $10 (или $25 за ускоренный вариант с эмоциями), игроки надеялись, что фактическая косметика будет иметь доступные цены.
В реальности ситуация выглядит иначе: премиум-косметика в Diablo 4 стоит $28 за комплект, что делает ее даже дороже, чем в Overwatch 2. В отличие от Path of Exile, бесплатного конкурента Diablo, комплекты брони в Diablo 4 подходят только для одного класса, что делает их столь же непомерно высокую цену гораздо более несправедливой. Изображениями из магазина поделился Uberkull на официальном сабреддите Diablo, что побудило многих игроков высказать свои претензии по поводу монетизации игры.
При этом важно помнить, что эти предметы в премиум-магазине Diablo 4 - только косметика. Потратив 2800 платины на яркий комплект некроманта, вы не получите никакого преимущества. Учитывая, что Blizzard официально заявила, что игроки смогут зарабатывать премиум-валюту с помощью платной системы Battle Pass, но не настолько, чтобы приобрести следующий Battle Pass, фанатам следует снизить свои ожидания относительно потенциального накопления платины для покупки косметики.
В конечном счете, общее мнение сводится к тому, что Blizzard разработала достойного преемника легендарной Diablo 2. От геймплея и развития персонажей до сюжета и атмосферы, Diablo 4, похоже, в полной мере соответствует основным принципам сиквела Diablo и, вероятно, будет иметь коммерческий успех, когда 6 июня откроются врата ада. Однако Diablo 4 - это еще и дорогая игра, с ценами на микротранзакции, которые кажутся оправданными в условно-бесплатных играх, но чувствуют себя неуместными в премиальных релизах. Пока неясно, станет ли Diablo 4 исключением или началом новой тенденции.
Вообще пофиг на эту косметику
Донатная помойка получается, за охреневшую стоимость.
Довольно забавно смотреть,как одни и те же люди хают батл пассы и платные скины в любой платной игре,но оправдывают в диабло,хают денуво,но нормально относятся к постоянному онлайну для одиночной компании в диабло и т.д. Несмотря на то,что близард последние годы только косячила у игры ещё целая куча фанатов.
Не надо бомбить. Косметика сделана для заядлых фанатов у которых есть кеш и они хотят его потратить. Близы и дают им такую возможность. Клиенту хорошо Близам тоже. Не хочешь не покупай....
Это пока они не пойдут по пути Ubisoft, вот если начнут бусты продавать или ещё что там
"Давать возможность потратить свои бабки" - абсурднее этой фразы уже давно не слышал. Ну а вообще со стороны выглядит убого, смотря на то как корпорация пытается выдавить последнюю копейку как обнищавшая Юбисофт.
Народ нафига вам эта косметика вы в игру играть собираетесь или шмотками хвастаться?
а разве вообще есть игроки, которые могут быть довольны наличием микротранзакций в играх?!
зависит от самой игры. скажем в far cry или assasin's creed микротранзакции бесят неимоверно, а вот в пое нет. я, когда, себе спустя кучу часов игры всё таки решился купить себе внешку на персонажа, очень рад был от ощущения, что персонаж больше не выглядит пережившим апокалипсис бомжом с грязной помойки.
зачем тогда покупать,если недоволен,Ыыыы потребляди
Хавайте, хавайте.
Ведь уроки с тем, как близы кидают и врут игроками - для фанатиков близзард ничто. Даже последний огромный скам им не по чём.
Поправил.
Микротранзакции это уже верх днища.
Насколько видно, близзард считает людей за глупых хомячков, которым можно скормить всё что угодно. И аппетиты только повышаются.
И вот эта параша, не понятно как выглядящая, денег стоит?
Какие ещё транзакции в полноценной части, хотя, если только косметика, то пофиг, пока больше интересует, что там с соединением, с ПК то ясно, а вот на консолях хотелось бы без интернет соединения.
Плоти 80$ За игору , а потом еще столько же каждый сезон за буттлпасс,ага ))
Тебя что БП заставляют покупать? И без него норм играется истеричка
Да я и игру не покупал,куда мне БП? ))
Нормально у тебя жепка горит. Ты не расстраивайся, отучишься, найдешь работу, и сможешь позволить себе купить все что угодно