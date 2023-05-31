Игроки Diablo 4 уже недовольны ценами на микротранзакции ©

Когда Diablo Immortal вышла в июне 2022 года, она была печально известна агрессивными микротранзакциями, и люди опасались, что Blizzard Entertainment сделает аналогичный выбор с Diablo 4, которая должна была выйти годом позже. Заплатив $70 за базовое издание игры в сочетании с системой Battle Pass стоимостью $10 (или $25 за ускоренный вариант с эмоциями), игроки надеялись, что фактическая косметика будет иметь доступные цены.

В реальности ситуация выглядит иначе: премиум-косметика в Diablo 4 стоит $28 за комплект, что делает ее даже дороже, чем в Overwatch 2. В отличие от Path of Exile, бесплатного конкурента Diablo, комплекты брони в Diablo 4 подходят только для одного класса, что делает их столь же непомерно высокую цену гораздо более несправедливой. Изображениями из магазина поделился Uberkull на официальном сабреддите Diablo, что побудило многих игроков высказать свои претензии по поводу монетизации игры.

При этом важно помнить, что эти предметы в премиум-магазине Diablo 4 - только косметика. Потратив 2800 платины на яркий комплект некроманта, вы не получите никакого преимущества. Учитывая, что Blizzard официально заявила, что игроки смогут зарабатывать премиум-валюту с помощью платной системы Battle Pass, но не настолько, чтобы приобрести следующий Battle Pass, фанатам следует снизить свои ожидания относительно потенциального накопления платины для покупки косметики.



В конечном счете, общее мнение сводится к тому, что Blizzard разработала достойного преемника легендарной Diablo 2. От геймплея и развития персонажей до сюжета и атмосферы, Diablo 4, похоже, в полной мере соответствует основным принципам сиквела Diablo и, вероятно, будет иметь коммерческий успех, когда 6 июня откроются врата ада. Однако Diablo 4 - это еще и дорогая игра, с ценами на микротранзакции, которые кажутся оправданными в условно-бесплатных играх, но чувствуют себя неуместными в премиальных релизах. Пока неясно, станет ли Diablo 4 исключением или началом новой тенденции.