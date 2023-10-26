Игроки Diablo 4 высмеяли слишком короткий доспех персонажей

В боевом пропуске второго сезона Diablo 4 игроки заметили слишком короткий доспех. «Отделанный мехом гамбезон» не прикрывает филейную часть как мужских, так и женских персонажей. Получить его можно бесплатно на втором уровне пропуска.
Похожий костюм был в первом сезоне в июле. Тогда доспех «Туника ремесленника» была чуть выше пояса, но все-таки закрывала большую часть ягодиц персонажа.
Пользователи Reddit пошутили, что разработчики игры слишком озабоченные. Некоторые игроки и вовсе обвинили Blizzard в преднамеренном укорачивании костюма.
26 октября в сеть слили вероятные подробности первого дополнения Diablo 4. DLC получит название Lord of Hatred.
Когда всё скрывают то плохо, повестка пишут, когда оголяют то тоже плохо))
Поддерживаю! Главное, что бы на вентилятор накинуть было, что по любому поводу.
А штаны надеть даже не попробовали...
Нужно высмеивать саму игру, а не красивые виды.
чужие жопы это не красиво. Ты вообще плинтус
Когда аккуратные женские попы перестали быть красивыми? Я что то пропустил?
Правильно, надо на свою смотреть в зеркало и восхищаться))
инфа запоздала на пару недель, тем временем там уже бдсм костюмы появились
Я б поиграл.
Со своей рукой?)
С твоей
https://www.meme-arsenal.com/memes/a06376f4b5c17034366bc16e2eee617c.jpg
В чем претензия этих пользователей дегенератов? Всё до пола должно быть?
Нуда в мире же не существует таких видов одежды....все же до колена...
1) Либо убираем «доспех», либо исправляем «была» на «был» и «закрывала» на «закрывал»;
2) А как это получилось, что «чуть выше пояса» оказались ягодицы? У людей в стандартной комплектации ягодицы ниже пояса.
Мб нужно надеть штаны? Потому что это курта. Не ясно в чëм доë*. В жизни эти игроки покупают куртки ниже колен?))
может, просто не надо надевать доспех с трусами? каким он должен быть? до колен что ли?
"
Как женский доспех наоборот то что надо.
Для женских персонажей это даже плюс.
А мужикам надо штаны надевать.😆
Но Холмс! Гамбезон ака стеганка выглядит совсем не так, он должен идти хотя бы до середины бедра, а еще лучше до колен.
А эта х-ня из порнофильма даже на стеганый дуплет-поддоспешник не тянет.
Значит как в Diablo 4 можно, а как в ХС так прикрывали Джайне грудь)
Бред какой-то... и я не про Diablo IV конкретно в данном месте, а про новость и раздутую муху, что несколько раз лопнула.
Оголяют -- плохо, не оголяют -- плохо, делают красивых персонажей -- плохо, делают некрасивых персонажей -- плохо. Люди, вы сами то хоть знаете чего вы хотите?
создатели алан вейк 2 после релиза
Я видел такую новость 3 месяца тому назад
Ну для привлечения внимания к игре и не такое сделаешь.
Пусть будет ну красиво же!!!
А еще игра полное г.