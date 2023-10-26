на главную
об игре
Diablo 4 06.06.2023
7.5 963 оценки

Игроки Diablo 4 высмеяли слишком короткий доспех персонажей

Simple Jack

В боевом пропуске второго сезона Diablo 4 игроки заметили слишком короткий доспех. «Отделанный мехом гамбезон» не прикрывает филейную часть как мужских, так и женских персонажей. Получить его можно бесплатно на втором уровне пропуска.

Похожий костюм был в первом сезоне в июле. Тогда доспех «Туника ремесленника» была чуть выше пояса, но все-таки закрывала большую часть ягодиц персонажа.

Костюм из первого сезона
Костюм из первого сезона

Пользователи Reddit пошутили, что разработчики игры слишком озабоченные. Некоторые игроки и вовсе обвинили Blizzard в преднамеренном укорачивании костюма.

26 октября в сеть слили вероятные подробности первого дополнения Diablo 4. DLC получит название Lord of Hatred.

Источник  
13
27
Комментарии: 27
Ваш комментарий
SkyGame

Когда всё скрывают то плохо, повестка пишут, когда оголяют то тоже плохо))

22
NargrubWal

Поддерживаю! Главное, что бы на вентилятор накинуть было, что по любому поводу.

1
prorock

А штаны надеть даже не попробовали...

0
AT_Sagor

Нужно высмеивать саму игру, а не красивые виды.

14
ArdentGomez

чужие жопы это не красиво. Ты вообще плинтус

-14
Horrifing ArdentGomez

Когда аккуратные женские попы перестали быть красивыми? Я что то пропустил?

2
zudmitt ArdentGomez
чужие жопы это не красиво. Ты вообще плинтус

Правильно, надо на свою смотреть в зеркало и восхищаться))

3
Talendor3

инфа запоздала на пару недель, тем временем там уже бдсм костюмы появились

10
Вонави Иванов

Я б поиграл.

0
Kolyambus55RUS Вонави Иванов

Со своей рукой?)

0
ratte88 Kolyambus55RUS

С твоей

4
prorock ratte88

https://www.meme-arsenal.com/memes/a06376f4b5c17034366bc16e2eee617c.jpg

0
bysaturn

В чем претензия этих пользователей дегенератов? Всё до пола должно быть?

7
CAT987g

Нуда в мире же не существует таких видов одежды....все же до колена...

5
Кибербананька
Тогда доспех «Туника ремесленника» была чуть выше пояса, но все-таки закрывала большую часть ягодиц персонажа.

1) Либо убираем «доспех», либо исправляем «была» на «был» и «закрывала» на «закрывал»;

2) А как это получилось, что «чуть выше пояса» оказались ягодицы? У людей в стандартной комплектации ягодицы ниже пояса.

5
Jarvis666

Мб нужно надеть штаны? Потому что это курта. Не ясно в чëм доë*. В жизни эти игроки покупают куртки ниже колен?))

5
Озверин

может, просто не надо надевать доспех с трусами? каким он должен быть? до колен что ли?
"

4
saa0891
не прикрывает филейную часть как мужских, так и женских персонажей

Как женский доспех наоборот то что надо.

3
Олег Дудин

Для женских персонажей это даже плюс.

А мужикам надо штаны надевать.😆

3
Victor Dukoff
Отделанный мехом гамбезон

Но Холмс! Гамбезон ака стеганка выглядит совсем не так, он должен идти хотя бы до середины бедра, а еще лучше до колен.

А эта х-ня из порнофильма даже на стеганый дуплет-поддоспешник не тянет.

2
bohdan2015

Значит как в Diablo 4 можно, а как в ХС так прикрывали Джайне грудь)

1
Concelhaut

Бред какой-то... и я не про Diablo IV конкретно в данном месте, а про новость и раздутую муху, что несколько раз лопнула.

Оголяют -- плохо, не оголяют -- плохо, делают красивых персонажей -- плохо, делают некрасивых персонажей -- плохо. Люди, вы сами то хоть знаете чего вы хотите?

1
Олег Фамилия

создатели алан вейк 2 после релиза

0
Mia_777

Я видел такую новость 3 месяца тому назад

0
Bassota277

Ну для привлечения внимания к игре и не такое сделаешь.

0
ЗаМЧПВ

Пусть будет ну красиво же!!!

0
WARWAR556

А еще игра полное г.

-5