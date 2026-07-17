Игроки добились своего: Blizzard уже выпустила экстренный патч для мификов в Diablo IV

Всего через несколько дней после массовых жалоб игроков Blizzard не только признала проблемы с новой системой мификов, но и уже выпустила исправление.

Разработчики значительно увеличили шанс выпадения легендарных мификов (Iconic Mythics), а также внесли изменения в систему крафта. Теперь ограничение на экипировку предметов с меткой «Изготовленное» полностью снято - игроки могут одновременно использовать любое количество созданных мификов.

Мы услышали ваши отзывы о сезоне «Пробуждение Смерти», включая шансы выпадения мифических уникальных предметов, ограничения на экипировку и многое другое. В патче, который выходит сегодня, мы увеличиваем шанс выпадения мифических предметов в бою с боссом Осквернённый Жнец и снимаем ограничения на экипировку для мифических уникальных предметов. Кроме того, в патче, который выйдет на следующей неделе, мы добавляем ключи высшего логова в повторяемый тайник «Блики надежды» и увеличиваем шансы выпадения мифического подношения в Подземном городе. Сезоны - это пространство, где мы экспериментируем с новыми идеями и направляем Diablo IV в новые стороны. Не каждая идея срабатывает именно так, как задумано, но мы продолжим прислушиваться к вашим отзывам, исправлять то, что не работает, и применять эти уроки к будущим сезонным обновлениям. Как всегда, мы будем держать вас в курсе, когда появится больше информации о будущем мифических предметов! - Дэн Тангуэй, директор по дизайну

Патч уже доступен на всех платформах.