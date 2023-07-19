Игроки остались недовольным последним патчем Diablo 4 из-за большого количества нерфов для классов и эндгейма ©

Недавно был выпущен патч 1.1.0 для Diablo 4, что предшествует старту первого сезона. Уже через пару часов после выхода обновления социальные сети наводнились спорами из-за кардинальных изменений, внесенных разработчиками.

Еще несколько дней назад рассматриваемое обновление было воспринято фанатами с большим интересом, поскольку оно должно было улучшить многочисленные аспекты ролевой игры, такие как, например, удаление драгоценных камней с главного экрана инвентаря. Изменения драгоценных камней на самом деле не появились, а патч принес огромное количество изменений, многие из которых не были оценены фанатами.

За исключением исправления ошибок и введения нового уникального снаряжения, большая часть правок в обновлении уменьшила силу атаки пяти классов и сделала прогресс и завершение определенных действий в конце игры более неприятными. Ярким примером является увеличение количества угольков, необходимых для открытия сундуков во время Адского прилива, что значительно усложняет игрокам задачу по захвату драгоценной добычи. Среди других критических замечаний мы находим те, которые связаны с меньшим количеством опыта, получаемого на самых высоких уровнях сложности, снижением критического урона, которое затронуло даже аспекты оружия, и другими небольшими изменениями, которые делают некоторые аспекты игры более разочаровывающими. Самые злые игроки — это те, кто использует Волшебника, так как этот класс теперь определяется как самый слабый как в нападении, так и в защите.

Словом, ситуация не самая лучшая и будет интересно узнать, как отреагируют разработчики на резкую критику со стороны недовольных патчем пользователей.