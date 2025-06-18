Игроки случайно донатят в Diablo 4 из-за запутанной оплаты по кнопкам, а Blizzard возвраты не делает

В Diablo 4 разгорелись нешуточные споры из-за системы Реликвариев (это типа новых боевых пропусков) и их микротранзакций. Игроки заметили, что интерфейс как будто специально подталкивает к случайным тратам.
Самый коварный момент – это расположение кнопок покупки за платину и за Favor Tokens (которые можно заработать в игре). Они выглядят одинаково, и кнопка покупки за реальные деньги находится прямо посередине экрана. Если зазевался, можно запросто спустить кучу платины, особенно на консолях, где с управлением еще хуже. Blizzard при этом возвраты не делает.
Цены на Реликварии тоже вызывают вопросы. Покупка всех трех по отдельности стоит дороже, чем премиум боевой пропуск, в который они уже входят. А если ты купил один Реликварий отдельно, то бандл уже не купишь. Deluxe версия боевого пропуска, которая дороже обычной почти в три раза, отличается только набором косметики, что вообще не оправдывает цену.
Еще один минус – это двойная оплата. Можно заплатить за разблокировку Реликвария, а потом еще раз, чтобы быстрее получить конкретный предмет. И цены на эти ускорения просто космические, порой доходят до половины стоимости всего Реликвария. В общем, похоже, Blizzard намеренно завышает цены и делает интерфейс запутанным, чтобы игроки тратили деньги случайно.
Спецом сделали же что бы доить игроков до суха, на что не пойдет ушлый бизнесмен корпорат ради 500 процентной прибыли.
Интерфейс диаблы та еще параша особенно на консолях когда сидишь достаточно далеко от телевизора
Ну я на пс5 играл, норм было. Правда и телек тогда у меня на 65 был
Я считаю что если игрок не умеет читать - то винить в этом нужно только себя. Если там написано купить за платину - в чем запутанность то? Мозги включить да и все. Если не хватает ума даже на такое - думаю не стоит играть в диабло тогда в принципе, лучше какой то там роблокс пробовать или что там блаженным советуют
чёрты
Уже был случай когда 1 или 2 сезон был или это пост про тот же случай?)