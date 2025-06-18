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Diablo 4 06.06.2023
Экшен, Ролевая, Вид сверху
7.5 1 520 оценок

Игроки случайно донатят в Diablo 4 из-за запутанной оплаты по кнопкам, а Blizzard возвраты не делает

Solstice Solstice

В Diablo 4 разгорелись нешуточные споры из-за системы Реликвариев (это типа новых боевых пропусков) и их микротранзакций. Игроки заметили, что интерфейс как будто специально подталкивает к случайным тратам.

Самый коварный момент – это расположение кнопок покупки за платину и за Favor Tokens (которые можно заработать в игре). Они выглядят одинаково, и кнопка покупки за реальные деньги находится прямо посередине экрана. Если зазевался, можно запросто спустить кучу платины, особенно на консолях, где с управлением еще хуже. Blizzard при этом возвраты не делает.

Цены на Реликварии тоже вызывают вопросы. Покупка всех трех по отдельности стоит дороже, чем премиум боевой пропуск, в который они уже входят. А если ты купил один Реликварий отдельно, то бандл уже не купишь. Deluxe версия боевого пропуска, которая дороже обычной почти в три раза, отличается только набором косметики, что вообще не оправдывает цену.

Еще один минус – это двойная оплата. Можно заплатить за разблокировку Реликвария, а потом еще раз, чтобы быстрее получить конкретный предмет. И цены на эти ускорения просто космические, порой доходят до половины стоимости всего Реликвария. В общем, похоже, Blizzard намеренно завышает цены и делает интерфейс запутанным, чтобы игроки тратили деньги случайно.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Brock_Harrison

Спецом сделали же что бы доить игроков до суха, на что не пойдет ушлый бизнесмен корпорат ради 500 процентной прибыли.

6
Kamishini1993

Интерфейс диаблы та еще параша особенно на консолях когда сидишь достаточно далеко от телевизора

2
-zotik-

Ну я на пс5 играл, норм было. Правда и телек тогда у меня на 65 был

FuzzyLysanderius
1
Raf9111

Я считаю что если игрок не умеет читать - то винить в этом нужно только себя. Если там написано купить за платину - в чем запутанность то? Мозги включить да и все. Если не хватает ума даже на такое - думаю не стоит играть в диабло тогда в принципе, лучше какой то там роблокс пробовать или что там блаженным советуют

1
vertehwost

чёрты

-zotik-

Уже был случай когда 1 или 2 сезон был или это пост про тот же случай?)