Игроки случайно донатят в Diablo 4 из-за запутанной оплаты по кнопкам, а Blizzard возвраты не делает

В Diablo 4 разгорелись нешуточные споры из-за системы Реликвариев (это типа новых боевых пропусков) и их микротранзакций. Игроки заметили, что интерфейс как будто специально подталкивает к случайным тратам.

Самый коварный момент – это расположение кнопок покупки за платину и за Favor Tokens (которые можно заработать в игре). Они выглядят одинаково, и кнопка покупки за реальные деньги находится прямо посередине экрана. Если зазевался, можно запросто спустить кучу платины, особенно на консолях, где с управлением еще хуже. Blizzard при этом возвраты не делает.

Цены на Реликварии тоже вызывают вопросы. Покупка всех трех по отдельности стоит дороже, чем премиум боевой пропуск, в который они уже входят. А если ты купил один Реликварий отдельно, то бандл уже не купишь. Deluxe версия боевого пропуска, которая дороже обычной почти в три раза, отличается только набором косметики, что вообще не оправдывает цену.

Еще один минус – это двойная оплата. Можно заплатить за разблокировку Реликвария, а потом еще раз, чтобы быстрее получить конкретный предмет. И цены на эти ускорения просто космические, порой доходят до половины стоимости всего Реликвария. В общем, похоже, Blizzard намеренно завышает цены и делает интерфейс запутанным, чтобы игроки тратили деньги случайно.