Игроки в ярости от порезанного некроманта в текущем тесте Diablo 4 ©

Вчера была запущена очередная открытая бета-версия Diablo 4. По сравнению с предыдущими тестами, было внесено довольно много изменений, в том числе и в игровой баланс. Одной из групп, которая очень недовольна некоторыми из этих изменений, оказались игроки-некроманты.



В предыдущей бете некроманты были слишком сильны. Благодаря своим слишком мощным способностям (особенно взрыву трупа), этот тип персонажа делал дуэли с противником скучными и предсказуемыми.

В ответ на этот отзыв разработчики сильно ослабили класс некромантов в последней бете. Призываемые мобы теперь умирают гораздо быстрее. Урон, наносимый взрывом трупов, также был уменьшен.

Ослабить этот класс было необходимо, но, судя по реакции игроков, разработчики зашли слишком далеко, хотя некоторые бонусы от Книги мертвых были при этом увеличены.

Официальный форум игры и ветка на Reddit заполнены игроками, жалующимися на то, насколько слабым стал их некромант в новой бете. Вызванные мобы убиваются мгновенно, и, желая использовать их слишком часто, остается мало времени на то, чтобы сделать что-то еще.

При этом игроки хвалят ослабление взрыва трупа. Критика в основном касается саммонов, так как в настоящее время они крайне неэффективны, хотя их использование - главная привлекательность этого класса. Некоторые предполагают, что этот баланс, возможно, был введен с учетом эндгейма, но в таком случае это было бы большой ошибкой, поскольку с таким тяжелым стартом мало кто будет прилагать усилия, чтобы довести некроманта до 100 уровня.

Фанаты надеются, что Blizzard учтет их отзывы и найдет золотую середину, чтобы в финальной игре сила некроманта находилась где-то между первой и второй открытой бетой.