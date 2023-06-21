Игроки возмущены тем, что для получения сезонных наград в Diablo 4 нужно создавать нового персонажа ©

С момента дебюта Diablo 4 прошло более двух недель. Последняя часть серии понравилась игрокам своей насыщенной сюжетной кампанией и различными побочными действиями. Однако это еще не все. Скоро мы увидим начало первого сезона с косметическим боевым пропуском.

Хотя точная дата запуска еще не названа (приблизительно июль), в сети появилась важная информация, которой опасались многие игроки. Оказывается, вступление в каждый сезон потребует от игроков создания персонажа с нуля. Без этого они не смогут получать дальнейшие уровни боевого пропуска и подниматься по сезонному рейтингу. Этой информацией поделился генеральный директор бренда Род Фергюссон в ответ на вопрос журналиста.

Многим игрокам эта информация явно не понравилась. И неудивительно. Достижение максимального уровня в Diablo 4 - задача не из легких. Многие игроки потратили много времени на развитие своих персонажей. Можно с уверенностью сказать, что многим будет неинтересно начинать игру с новым персонажем только для того, чтобы снова его прокачивать, а также повторять большую часть уже пройденного контента.

Вот несколько примеров комментариев игроков:

Как новичок в сезонных играх Diablo. Это отстой. Все усилия по созданию моих нынешних персонажей напрасны?

По сути, это моя первая Diablo, но я разочарован тем, что не могу сосредоточиться на своем главном персонаже, чтобы продвигаться по сезонам, как это происходит в Destiny. Конечно, в процессе я узнаю о других классах, но за счет дальнейшего развития своего основного персонажа. То, как я играю, не позволяет сделать и то, и другое.

Это ни за что не сработает для большинства игроков. Надеюсь, у вас есть план Б на случай, если количество пользователей упадет на 90%

Причина, по которой нужно создавать нового персонажа в каждом сезоне по словам разработчиков заключается в том, что якобы каждый должен находиться в равных условиях при достижении боевого пропуска. Но учитывая тот факт, что боевой пропуск состоит всего лишь из косметики - это довольно странная причина.

Очевидно, что лучшим решением будет дать любому персонажу доступ к боевому пропуску. А уже те, кто захочет участвовать в гонке по прокачке, чтобы попасть в таблицу лидеров, могут создавать нового персонажа.