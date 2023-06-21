Игроки возмущены тем, что для получения сезонных наград в Diablo 4 нужно создавать нового персонажа

С момента дебюта Diablo 4 прошло более двух недель. Последняя часть серии понравилась игрокам своей насыщенной сюжетной кампанией и различными побочными действиями. Однако это еще не все. Скоро мы увидим начало первого сезона с косметическим боевым пропуском.
Хотя точная дата запуска еще не названа (приблизительно июль), в сети появилась важная информация, которой опасались многие игроки. Оказывается, вступление в каждый сезон потребует от игроков создания персонажа с нуля. Без этого они не смогут получать дальнейшие уровни боевого пропуска и подниматься по сезонному рейтингу. Этой информацией поделился генеральный директор бренда Род Фергюссон в ответ на вопрос журналиста.
Многим игрокам эта информация явно не понравилась. И неудивительно. Достижение максимального уровня в Diablo 4 - задача не из легких. Многие игроки потратили много времени на развитие своих персонажей. Можно с уверенностью сказать, что многим будет неинтересно начинать игру с новым персонажем только для того, чтобы снова его прокачивать, а также повторять большую часть уже пройденного контента.
Вот несколько примеров комментариев игроков:
Как новичок в сезонных играх Diablo. Это отстой. Все усилия по созданию моих нынешних персонажей напрасны?
По сути, это моя первая Diablo, но я разочарован тем, что не могу сосредоточиться на своем главном персонаже, чтобы продвигаться по сезонам, как это происходит в Destiny. Конечно, в процессе я узнаю о других классах, но за счет дальнейшего развития своего основного персонажа. То, как я играю, не позволяет сделать и то, и другое.
Это ни за что не сработает для большинства игроков. Надеюсь, у вас есть план Б на случай, если количество пользователей упадет на 90%
Причина, по которой нужно создавать нового персонажа в каждом сезоне по словам разработчиков заключается в том, что якобы каждый должен находиться в равных условиях при достижении боевого пропуска. Но учитывая тот факт, что боевой пропуск состоит всего лишь из косметики - это довольно странная причина.
Очевидно, что лучшим решением будет дать любому персонажу доступ к боевому пропуску. А уже те, кто захочет участвовать в гонке по прокачке, чтобы попасть в таблицу лидеров, могут создавать нового персонажа.
В общем, недовольны тем, кто до этого ни в одну часть, кроме, может быть, иммортал, не играл. Ну, или, иначе я не понимаю, насколько нужно быть наивным, чтобы ожидать иного от системы сезонов в игре-сервисе
Играл во все части и ходил в сезоны, в д4 сезоны, какие они были в прошлых частях не нужны.
Одно дело как в просто прокачка, но тут придётся как в ммо полностью закрывать локи ( доп квесты, собирать алтари) а это достаточно нудно всё врёмя по новой
Это неудачное сравнение,в том же самом имортале БП закрывается легко на твоём обычном чаре,в д3 награды сезонные давались всем,а тут для того,что бы закрыть БП придется играть именно на новом персонаже в сезонне.Очередное тупое решение,тупой кампании,благо продал АК за 25к и не парюсь.
Алтари собирать не нужно будет, это уже подтвеждали
Ну ещё бы, с такой медленной прокачкой, нафиг тогда эти сезоны не сдались
Вот что бывает, когда ты зависим от игры. Благо у меня нет с этим проблем. Прошел сюжетку с доп. квестами и мне этого хватило, даже не впёрлось дальше задротить перса до 100 уровня и выбивать ему более сильный шмот для более красивых циферок.
Сейчас по возмущаются немного, купят эти боевые пропуски, опять немного по возмущаются и утихнут. А близы, это все проигнорируют.
Я рил не понимаю, так в д3 (единственная дьябла в которой сезоны играл) это была регулярная тема, в сезон создал персонажа, закрыл его получил награды поигрался с сезонными приколами да забил, после окончания сезона перс становится обычным, проблемы вообще не вижу, его ведь не удалят после окончания сезона.
Задроты печалятся, что там делать вообще, сюжет разок прошёл и достаточно.
опять 100ку никто не хочет качать, все хотели фастом взять батлпасс и забить на нее до 2ого сезона, а тут такое))