Игроки жалуются на слишком низкую камеру Diablo 4 ©

Реакция игроков на текущее ОБТ Diablo 4 в целом очень восторженная, но есть несколько элементов, которые вызывают критику со стороны некоторых фанатов. Одним из них является камера.



Игроки жалуются, что обзор расположен слишком низко. И на официальном форуме игры, и на Reddit, посвященном игре, полно подобных мнений. Фанаты хотят, чтобы Blizzard позволила им поднять камеру хотя бы немного выше, чтобы они могли видеть больше мира вокруг своих персонажей и монстров. Некоторые игроки описывают ощущение, что действие игры происходит в маленькой комнате. Другие сравнивают внешний вид Diablo IV с мобильным производством.

Есть утверждения, что столь крупный план камеры может быть связан с тем, что игра разрабатывалась не только для ПК, но и для консолей, где игроки играют, сидя относительно далеко от своих телевизоров.

Трудно судить о том, будет ли Blizzard менять что-либо в камере до релиза. Игроки также жаловались на ослабление некроманта, и в этом отношении разработчики обещали исправления. Остается надеяться, что они также удовлетворят просьбы фанатов об опции отдаления камеры на большее расстояние.