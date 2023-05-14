Diablo 4 06.06.2023
7.7 393 оценки

Игроки жалуются на слишком низкую камеру Diablo 4

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R_Mor
Новости

Реакция игроков на текущее ОБТ Diablo 4 в целом очень восторженная, но есть несколько элементов, которые вызывают критику со стороны некоторых фанатов. Одним из них является камера.

Игроки жалуются, что обзор расположен слишком низко. И на официальном форуме игры, и на Reddit, посвященном игре, полно подобных мнений. Фанаты хотят, чтобы Blizzard позволила им поднять камеру хотя бы немного выше, чтобы они могли видеть больше мира вокруг своих персонажей и монстров. Некоторые игроки описывают ощущение, что действие игры происходит в маленькой комнате. Другие сравнивают внешний вид Diablo IV с мобильным производством.

Есть утверждения, что столь крупный план камеры может быть связан с тем, что игра разрабатывалась не только для ПК, но и для консолей, где игроки играют, сидя относительно далеко от своих телевизоров.

Трудно судить о том, будет ли Blizzard менять что-либо в камере до релиза. Игроки также жаловались на ослабление некроманта, и в этом отношении разработчики обещали исправления. Остается надеяться, что они также удовлетворят просьбы фанатов об опции отдаления камеры на большее расстояние.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
Abarmot90

А взлом как с Diablo 2 Resurrected будет?

0
alex_jay

https://www.goha.ru/piratskie-servery-diablo-iv-otkroyutsya-1-iyunya-dlya-vseh-zhelayushhih-dvWRDn

Йо хо хо

7
Abarmot90 alex_jay

Спасибо. Не ожидал

1
Sneaky Pete

Толку то… все интересное на оф серваке. кому нужен пустой мир? Сюжетка - это ничто в этой игре

4
KrolikAlkogolik alex_jay

Ага нуну поржал от души

3
alex_jay KrolikAlkogolik

3 месяца видосику, 18k просмотров, ну эксперд эксперд.

эксперд vs эксперд

0
Augustus Pablo

пусть жалуются может пару пискелей отодвинут =)

0
DamiDee

Согласен, можно было и прикрутить отдаление камеры

0
Solstice

А игроки не жалуются на Diablo 4 в целом??

-1
darkevil555

хахахах что за брет

-5