Илон Маск быстрее всех прошел самый сложный уровень в Diablo 4

Илон Маск прошел самый сложный уровень в Diablo 4 и установил новый мировой рекорд. Бизнесмен зачистил «Яму Мастеров» за 1 минуту и 52 секунды, побив предыдущий результат на 5 секунд.
"Так много жизненных уроков можно извлечь из спидрана видеоигр на максимальной сложности. 150 уровень Diablo 4 пройден менее, чем за 2 минуты".,- Илон Маск
В начале ноября 2024 года Илон Маск вошел в топ-20 лучших игроков в Diablo 4. Бизнесмен считает, что прохождение экшена на максимальном уровне сложности помогает сконцентрироваться и отдохнуть.
Да с его баблом он просто купил всех монстров и теперь они работают на него.
Я чёт до длц дошёл, на покоянии играю, уже поднадоело, наверно сюжетку длц добью и хватит, утомляют горы лута, ещё и с впн вечные разрывы соединения. Думал до ямы дойду, но чёт не
как транс.гендерный сын Маска говорит -"папка мой -враль редкостный"
Это уже подразумевает то, что человек больной, а значит веры нет таким...
150 не пробывал, но 130 за 5 минут норм
Я 150 за минут 10 наверно закрыл. Один раз прошел для ачивки, время не смотрел. Думаю парагон мб докачаю чутка и сбегаю еще раз засеку тогда
сигма крутой