Илон Маск быстрее всех прошел самый сложный уровень в Diablo 4

Илон Маск прошел самый сложный уровень в Diablo 4 и установил новый мировой рекорд. Бизнесмен зачистил «Яму Мастеров» за 1 минуту и 52 секунды, побив предыдущий результат на 5 секунд.

"Так много жизненных уроков можно извлечь из спидрана видеоигр на максимальной сложности. 150 уровень Diablo 4 пройден менее, чем за 2 минуты".,- Илон Маск



В начале ноября 2024 года Илон Маск вошел в топ-20 лучших игроков в Diablo 4. Бизнесмен считает, что прохождение экшена на максимальном уровне сложности помогает сконцентрироваться и отдохнуть.