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Diablo 4 06.06.2023
Экшен, Ролевая, Вид сверху
7.5 1 374 оценки

Илон Маск быстрее всех прошел самый сложный уровень в Diablo 4

Simple Jack

Илон Маск прошел самый сложный уровень в Diablo 4 и установил новый мировой рекорд. Бизнесмен зачистил «Яму Мастеров» за 1 минуту и 52 секунды, побив предыдущий результат на 5 секунд.

"Так много жизненных уроков можно извлечь из спидрана видеоигр на максимальной сложности. 150 уровень Diablo 4 пройден менее, чем за 2 минуты".,- Илон Маск

В начале ноября 2024 года Илон Маск вошел в топ-20 лучших игроков в Diablo 4. Бизнесмен считает, что прохождение экшена на максимальном уровне сложности помогает сконцентрироваться и отдохнуть.

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-7
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Destroited

Да с его баблом он просто купил всех монстров и теперь они работают на него.

8
SexualHarassmentPanda
0
Unicorling

Я чёт до длц дошёл, на покоянии играю, уже поднадоело, наверно сюжетку длц добью и хватит, утомляют горы лута, ещё и с впн вечные разрывы соединения. Думал до ямы дойду, но чёт не

0
PitiableScorpion

как транс.гендерный сын Маска говорит -"папка мой -враль редкостный"

-1
Han Yslat
транс.гендерный сын Маска

Это уже подразумевает то, что человек больной, а значит веры нет таким...

1
Sneaky Pete

150 не пробывал, но 130 за 5 минут норм

-2
Raf9111

Я 150 за минут 10 наверно закрыл. Один раз прошел для ачивки, время не смотрел. Думаю парагон мб докачаю чутка и сбегаю еще раз засеку тогда

-1
Русик_96

сигма крутой

-2