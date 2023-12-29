Илон Маск прошел новое подземелье Diablo 4 на максимальном уровне

Илон Маск показал ролик с групповым прохождением нового подземелья «Бойни Зира» в Diablo 4 на максимальном 25-м уровне. Вместе с миллиардером играли три других игрока. Одним из них был известный в сообществе немецкий стример Rob2628, который ранее одним из первых в мире прошел «Бойни Зира» в одиночку.
Маск играл за друида с питомцами, а три других игрока выбрали волшебницу и варваров. Группе удалось пройти подземелье за нужные 10 минут не с первого раза.
Прохождение от лица Rob2628
12 декабря глава Microsoft Gaming Фил Спенсер показал своего персонажа 100-го уровня в Diablo 4. Как и Маск, Спенсер выбрал друида, однако прокачал его в «ядовитой» сборке.
Илон Мкск мутный не приятный тип
Диабло 4 нудная игра
Новость хрень
А следующий новостью будет, что Маск объявил себя хордкорным геймером и играл без интерфейса и только с геймпада🤣🤣🤣
Через нейролинк, лёжа в тесле, которая сама таксует на автопилоте
Илон Маск с утра покакал на легкой сложности , чем не новость
Если я поиграю в Diablo 4, про это напишут новость?
Я бы понял, если бы в Diablo 4 поиграл бы всем известный Валодя и показал бы своего персонажа 200 уровня. А так пху.
Е...ть! какая о...нная новость, и очень нужная.
Пусть грааль в d2 соберет.
Какой он умничка. Пока он поднимается уровнем в Диабло 4, его акции падают.
З.ы Всегда такие новости бьют по ациям его компании. То он мем выложит, то он про игру расскажет. А через пару часов после поста, акции на пару процентов падают.))
Жаль, что не он выкупил Blizzard. Уволил бы всяких "набранных по квотам" и набрал тех, кто может делать интересные и нормальные игры