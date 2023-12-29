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Diablo 4 06.06.2023
Экшен, Ролевая, Вид сверху
7.4 1 054 оценки

Илон Маск прошел новое подземелье Diablo 4 на максимальном уровне

Simple Jack
Новости

Илон Маск показал ролик с групповым прохождением нового подземелья «Бойни Зира» в Diablo 4 на максимальном 25-м уровне. Вместе с миллиардером играли три других игрока. Одним из них был известный в сообществе немецкий стример Rob2628, который ранее одним из первых в мире прошел «Бойни Зира» в одиночку.

Маск играл за друида с питомцами, а три других игрока выбрали волшебницу и варваров. Группе удалось пройти подземелье за нужные 10 минут не с первого раза.

Прохождение от лица Rob2628

12 декабря глава Microsoft Gaming Фил Спенсер показал своего персонажа 100-го уровня в Diablo 4. Как и Маск, Спенсер выбрал друида, однако прокачал его в «ядовитой» сборке.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
B e s i k

Илон Мкск мутный не приятный тип

Диабло 4 нудная игра

Новость хрень

3
SharpAelinor

А следующий новостью будет, что Маск объявил себя хордкорным геймером и играл без интерфейса и только с геймпада🤣🤣🤣

1
Kollich

Через нейролинк, лёжа в тесле, которая сама таксует на автопилоте

0
Nifize

Илон Маск с утра покакал на легкой сложности , чем не новость

1
Deniss Petrenko

Если я поиграю в Diablo 4, про это напишут новость?

Я бы понял, если бы в Diablo 4 поиграл бы всем известный Валодя и показал бы своего персонажа 200 уровня. А так пху.

0
Master Plo

Е...ть! какая о...нная новость, и очень нужная.

0
xAndrewx

Пусть грааль в d2 соберет.

0
nemsis94

Какой он умничка. Пока он поднимается уровнем в Диабло 4, его акции падают.

З.ы Всегда такие новости бьют по ациям его компании. То он мем выложит, то он про игру расскажет. А через пару часов после поста, акции на пару процентов падают.))

0
Pycckuu_XAKEP
0
Artery Kaulitz

Жаль, что не он выкупил Blizzard. Уволил бы всяких "набранных по квотам" и набрал тех, кто может делать интересные и нормальные игры

-1