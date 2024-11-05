Илон Маск пообщался с ведущим подкастов Джо Роганом и рассказал, что входит в топ-20 лучших игроков Diablo 4. Предприниматель отметил, что в список попали всего два жителя США и он — один из них.
Геймеры проверили заявление Маска, и оказалось, что он действительно на 19-м месте в топе. Более того, в профиле указано его настоящее имя. Маск объяснил, что играет на экстремальном уровне сложности для того, чтобы полностью сконцентрироваться. Это оказывает на бизнесмена успокаивающее действие.
Маск считает, что навыки геймера помогают и в реальном мире. Например, из игроков получаются хорошие хирурги.
Илон Маск вошел в топ-20 лучших игроков Diablo 4
Илон Маск пообщался с ведущим подкастов Джо Роганом и рассказал, что входит в топ-20 лучших игроков Diablo 4. Предприниматель отметил, что в список попали всего два жителя США и он — один из них.
Казалось бы- при чем тут Роб?
Тсс, не пали кантору. Чел на подработке)
Базированный чувак
На фанпее можно купить такого илона маска за копейки, поднимут любые рейты. Сорри, думаю, америкосы больше пользуются playerauctions. Пресс-служба рекомендует для поддержания образа своего чувака.
Ладно, если он реально сам играет, а не пользуется драйверами, то молодец.
Щас бы этим каловым сайтом пользоваться...
Ну хз, а что такого? Если не брать в рассчет тупо разводил (с которыми есть средства бороться в виде простой записи с экрана), вполне неплохие площадки для обмена ценностями. Честно сказать, на PA я так и не пробилась, было лень, а FP мне принес сотни тысяч рублей просто с того, что я не использовала в играх, которые мне надоели (хотя, в свое время в одну ммошку я залила еще больше, ахах).