Илон Маск вошел в топ-20 лучших игроков Diablo 4

Илон Маск пообщался с ведущим подкастов Джо Роганом и рассказал, что входит в топ-20 лучших игроков Diablo 4. Предприниматель отметил, что в список попали всего два жителя США и он — один из них.



Геймеры проверили заявление Маска, и оказалось, что он действительно на 19-м месте в топе. Более того, в профиле указано его настоящее имя. Маск объяснил, что играет на экстремальном уровне сложности для того, чтобы полностью сконцентрироваться. Это оказывает на бизнесмена успокаивающее действие.



Маск считает, что навыки геймера помогают и в реальном мире. Например, из игроков получаются хорошие хирурги.