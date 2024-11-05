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Diablo 4 06.06.2023
Экшен, Ролевая, Вид сверху
7.5 1 361 оценка

Илон Маск вошел в топ-20 лучших игроков Diablo 4

Simple Jack
Новости

Илон Маск пообщался с ведущим подкастов Джо Роганом и рассказал, что входит в топ-20 лучших игроков Diablo 4. Предприниматель отметил, что в список попали всего два жителя США и он — один из них.

Геймеры проверили заявление Маска, и оказалось, что он действительно на 19-м месте в топе. Более того, в профиле указано его настоящее имя. Маск объяснил, что играет на экстремальном уровне сложности для того, чтобы полностью сконцентрироваться. Это оказывает на бизнесмена успокаивающее действие.

Маск считает, что навыки геймера помогают и в реальном мире. Например, из игроков получаются хорошие хирурги.

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-3
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Alex Row

Казалось бы- при чем тут Роб?

0
JustA_NiceGuy

Тсс, не пали кантору. Чел на подработке)

0
Hall_1920

Базированный чувак

-2
Aellie

На фанпее можно купить такого илона маска за копейки, поднимут любые рейты. Сорри, думаю, америкосы больше пользуются playerauctions. Пресс-служба рекомендует для поддержания образа своего чувака.

Ладно, если он реально сам играет, а не пользуется драйверами, то молодец.

-4
JustA_NiceGuy

Щас бы этим каловым сайтом пользоваться...

-3
Aellie JustA_NiceGuy

Ну хз, а что такого? Если не брать в рассчет тупо разводил (с которыми есть средства бороться в виде простой записи с экрана), вполне неплохие площадки для обмена ценностями. Честно сказать, на PA я так и не пробилась, было лень, а FP мне принес сотни тысяч рублей просто с того, что я не использовала в играх, которые мне надоели (хотя, в свое время в одну ммошку я залила еще больше, ахах).

-1