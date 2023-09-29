на главную
об игре
Diablo 4 06.06.2023
7.5 916 оценок

Илон Маск заявил, что будет спидранить Diablo 4 в прямом эфире в своей социальной сети

Solstice
Новости

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что в ближайшее время проведет в социальной сети X стрим со спидраном Diablo 4. Таким образом Маск хочет проверить функционал прямых эфиров на площадке Х.

Цитата: Elon Musk

Буду тестировать масштабирование трансляций на X сегодня примерно в 11 вечера по CT с какими-нибудь глупыми штуками. Люди предложили провести собственную трансляцию как я играю в видеоигры, так что я попробую на скорость пройти кошмарное подземелье 99 уровня в Diablo (без чумных сердец). Под "скоростным прохождением" я имею достаточно быстрый забег для новичка. Пожалуйста, не завышайте ожидания.

Также Илон Маск уточнил, что никаких рекордов по скорости устанавливать он не собирается. Миллиардер займется спидраном кошмарного подземелья 99-го уровня, а не сюжетной кампании.

Источник  
-6
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
-zotik-
1
0ncnjqybr

Нашел что спидранить. Спидранул бы Sekiro, вот на это я бы поглядел.

1
211186

Да всем пох

0
trava10

Этого мужика слишком много в инфополе, а выхлопа ноль. В чем смысл этой статьи? Кто-то на полном серьёзе будет смотреть его?

0
СнопакДоминатор

А потом будет как с вилсакомом "я по лайту закинул в игру 15 000",

-2
UndecidedLionel

Этот парень что надо! Он вам всем вашу мать покажет, как играть нужно! В зарабатывание денег он гений теперь в игропрохождении себя опробует! 😃

-3