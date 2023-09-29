Илон Маск заявил, что будет спидранить Diablo 4 в прямом эфире в своей социальной сети

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что в ближайшее время проведет в социальной сети X стрим со спидраном Diablo 4. Таким образом Маск хочет проверить функционал прямых эфиров на площадке Х.
Цитата: Elon Musk
Буду тестировать масштабирование трансляций на X сегодня примерно в 11 вечера по CT с какими-нибудь глупыми штуками. Люди предложили провести собственную трансляцию как я играю в видеоигры, так что я попробую на скорость пройти кошмарное подземелье 99 уровня в Diablo (без чумных сердец). Под "скоростным прохождением" я имею достаточно быстрый забег для новичка. Пожалуйста, не завышайте ожидания.
Также Илон Маск уточнил, что никаких рекордов по скорости устанавливать он не собирается. Миллиардер займется спидраном кошмарного подземелья 99-го уровня, а не сюжетной кампании.
Нашел что спидранить. Спидранул бы Sekiro, вот на это я бы поглядел.
Да всем пох
Этого мужика слишком много в инфополе, а выхлопа ноль. В чем смысл этой статьи? Кто-то на полном серьёзе будет смотреть его?
А потом будет как с вилсакомом "я по лайту закинул в игру 15 000",
Этот парень что надо! Он вам всем вашу мать покажет, как играть нужно! В зарабатывание денег он гений теперь в игропрохождении себя опробует! 😃