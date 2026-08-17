Инсайдер: Diablo 4 выйдет на Nintendo Switch 2 в полном издании Age of Hatred Collection уже 15 сентября

Diablo IV, похоже, готовится отправиться на Nintendo Switch 2 спустя более трёх лет после первоначального релиза. Авторитетный инсайдер billbil-kun уточнил ранее опубликованную информацию и назвал предполагаемую дату выхода портативной версии — 15 сентября 2026 года.

По данным инсайдера, официально о версии для Nintendo Switch 2 Blizzard пока не объявляла. При этом анонс может состояться одновременно с началом предварительных заказов, которые, как утверждается, откроются 12 сентября — в день старта BlizzCon 2026.

На новой консоли Nintendo игра якобы будет доступна сразу в самом полном издании Age of Hatred Collection. В его состав войдут базовая Diablo IV и два дополнения — Vessel of Hatred и Lord of Hatred. Стоимость комплекта, по информации billbil-kun, составит $69,99.

Инсайдер также утверждает, что это касается как физического, так и цифрового вариантов. При этом физическое издание, согласно этим данным, не будет содержать полноценный игровой картридж — вместо него покупатели получат код для загрузки игры.

Если информация подтвердится, Diablo IV станет очередным крупным проектом Blizzard на актуальной консоли Nintendo. Ранее компания уже выпускала Diablo III на оригинальной Nintendo Switch, успешно адаптировав экшен-RPG для гибридной платформы.

Пока все эти сведения остаются на уровне инсайдерской информации, поскольку Blizzard официально не подтверждала ни дату релиза Diablo IV на Nintendo Switch 2, ни состав издания, ни его стоимость. Впрочем, предполагаемая дата уже довольно близко, поэтому ждать официальных подробностей, вероятно, осталось недолго.