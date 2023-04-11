"Книга Лората" Diablo 4 раскрывает возможного нового врага, связанного с культовым боссом из Diablo 2 ©

"Книга Лората" - это новый исторический кодекс с подробным описанием мира Санктуария, который выйдет 6 июня вместе с Diablo 4. Книга написана от лица Лората Нара, персонажа, с которым игроки познакомились в самом начале бета-версии Diablo 4.

На одной из тизерных страниц показан новый монстр под названием Королева личинок. Этот гротескный монстр, как утверждается, производит ихор, который может переваривать все виды материи, а также может быть использован для приготовления зелий, способных излечить скорбь. Учитывая, что этот монстр водится в болотах и топях вместе с нежитью и змеелюдьми, игроки могут встретить Королеву личинок в Хавезаре - одном из пяти игровых регионов Diablo 4.

Внешний вид Королевы личинок напоминает Дуриэля, Повелителя боли. Меньшее Зло был финальным боссом второго акта в Diablo 2 и также упоминается как Король личинок. Зоркие глаза игроков, заметивших его в геймплейном трейлере и достижениях бета-версии, знают, что Дуриэль снова появится в Diablo 4. Учитывая визуальное сходство и имен, Королева личинок может быть мощным монстром или даже мини-боссом.

Дуриэль - не единственное упоминание Diablo 2 в Diablo 4. Во время показа трейлера Разбойницы на короткое время появилась Андариэль, Дева мучений, с которой игроки сражались во время первого акта Diablo 2. Хотя игроки не знают контекста ее роли и роли Дуриэля в Diablo 4, они, скорее всего, в какой-то мере работают с Лилит. Многие также задаются вопросом, не появятся ли само Изначальное зло в Diablo 4. Демонические реликвии из их трупов подробно описаны в Книге Лората, и некоторые предполагают, что Окровавленный волк в Diablo 4 может быть Мефисто или Диабло.

У поклонников Diablo 4 осталось менее двух месяцев, чтобы узнать, что их ждет в Санктуарии. Поскольку во время бета-тестирования был доступен только первый акт, никто не может быть уверенным, чем обернется битва между Лилит и Инарием.