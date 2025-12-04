Когда Небеса сходятся с Преисподней: Blizzard представила геймплейный трейлер масштабного 11-го сезона Diablo 4

Blizzard представила геймплейный трейлер сезона «Божественного вмешательства» — масштабного 11-го сезона Diablo 4, который стартует 12 декабря в 07:30 по московскому времени и привнесет в игру множество изменений. Разработчики делают акцент на обновленных механиках, новом снаряжении и переработанном поведении врагов, обещая сделать сражения более динамичными и разнообразными.

Главная тема сезона — противостояние Небес и Преисподней. Мир заполонят малые воплощения четырех владык Преисподней: Азмодана, Дюриэля, Белиала и Андариэль. Эти демоны будут появляться в разных регионах, усложняя исследования и добавляя новые возможности для фарма и боевых испытаний.

На стороне игроков выступит ангел Гадриэль. Он будет появляться в крупных городах и даровать временные божественные усиления. Каждое усиление представлено в двух вариантах — очищенном и оскверненном, позволяя создавать более гибкие боевые стратегии.

Заметно переработано и поведение монстров. Враги теперь реже собираются в плотные группы, уменьшая уязвимость к атакам по площади, и быстрее реагируют на действия героя. Эти изменения должны сделать сражения более тактичными и непредсказуемыми.

«Божественное вмешательство» обещает стать одним из самых насыщенных сезонов Diablo 4 — с новыми вызовами, союзниками и возможностями для развития персонажей.