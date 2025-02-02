Компания Good Smile выпустит статуэтку Лилит из Diablo 4

Статуэтка была анонсирована компанией Good Smile еще в октябре прошло года, но тогда статуэтку не показали. Теперь, наконец, мы видим полноценную демонстрацию статуэтку матери Санктуария Лилит из Diablo 4 в качественной серии - Pop Up Parade.

Изготовлена статуэтка из пластика и имеет высоту около 21 см. Это официально лицензированная статуэтка, поэтому она наверняка должна появится в магазине товаров Blizzard Gear Store. Начать продажи компания намерена в октябре 2025г. Предзаказ доступен.

Стоимость статуэтки оценивается в 7 тыс. рублей (или 70 долларов).