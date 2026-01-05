Кооперативный режим Diablo 4 сломан уже несколько недель, но игроки заметили это только сейчас

Выяснилось, что эндгейм-активность Темная Цитадель функционирует некорректно уже на протяжении нескольких недель, а пользователи обратили на это внимание лишь недавно. Причиной такой задержки стала относительно низкая популярность данного режима среди фанатов проекта.

Тревогу забил пользователь Reddit под ником SheWhoHates, который подробно описал серьезные технические проблемы в текущей версии игры. Согласно сообщениям игроков, в крыле Доминион Заграала полностью отсутствует выпадение добычи. Аналогичная ситуация наблюдается и при победе над боссом Фаерохом в Лабиринте Душ. Однако наибольшее разочарование у геймеров вызывает ошибка с наградами за первое прохождение четвертого уровня сложности. Обещанный косметический предмет Greater Helm of the Khazra выдается случайным образом, из-за чего многие пользователи остаются без заслуженного трофея даже после успешного завершения испытания.

Автор обсуждения отметил, что эти проблемы существуют уже достаточно давно, что разрушило их планы по охоте за трансмогрификацией во время праздников. Другой участник дискуссии подчеркнул, что появление первого поста о багах лишь спустя недели после старта сезона наглядно демонстрирует, насколько мало людей играет в этот режим. Темная Цитадель была добавлена в игру с выходом дополнения Vessel of Hatred и рассчитана на кооперативное прохождение. Необходимость сбора группы часто отпугивает одиночных игроков, которые предпочитают проводить время в Яме или других активностях, что и позволило ошибкам оставаться незамеченными.

На данный момент компания Blizzard официально не отреагировала на жалобы сообщества, однако игроки надеются, что публичная огласка ускорит выпуск исправления. Впереди у разработчиков напряженный график, так как в марте ожидается старт 12-го сезона, а на 28 апреля запланирован релиз следующего крупного расширения Lord of Hatred, которое должно привнести в игру новый класс, продолжение сюжетной кампании и повышение максимального уровня.