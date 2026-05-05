Коровий уровень всё ближе? Игроки Diablo 4 нашли загадочную ферму и вышли на новый след

Сообщество Diablo 4 снова на шаг приблизилось к разгадке одной из самых легендарных тайн серии — так называемого «коровьего уровня». После выхода дополнения Lord of Hatred игроки обнаружили новую цепочку скрытых заданий, которая уже привела их к странной и явно неслучайной локации — таинственной коровьей ферме.

Поиски выглядят как настоящий квест для самых терпеливых. Игрокам приходится следовать неочевидным шагам: преследовать исчезающую ворону, сжигать найденные предметы, собирать редкие реликвии и даже использовать рыбалку, чтобы открыть скрытые подземелья. При этом игра практически не даёт подсказок, что делает процесс ближе к коллективному расследованию, чем к обычному геймплею.

Финальной точкой на данный момент стала та самая ферма: кат-сцена, статуи гуманоидных коров, зловещие надписи вроде «Не кормите животных» и несколько подозрительных интерактивных объектов. Всё это выглядит как намеренно оставленные разработчиками зацепки, но прямого ответа пока нет.

Особенно интригует тот факт, что даже датамайнеры не могут подтвердить, завершена ли цепочка. Это редкий случай для современной индустрии, где секреты обычно вскрываются за считаные дни. Здесь же Blizzard, похоже, сознательно вернула дух старых времён — тех самых, когда «коровий уровень» в Diablo II был настоящей легендой, а не строчкой в гайде.

На мой взгляд, это один из самых удачных примеров «живых» тайн в современных играх. Да, часть игроков может раздражать отсутствие чётких ориентиров, но именно такие загадки создают чувство открытия, которого так не хватает многим сервисным проектам. Вопрос остаётся один: действительно ли уровень уже существует — или Blizzard снова играет с ожиданиями аудитории?