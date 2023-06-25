Косметика боевого пропуска Diablo 4 подойдет любому классу ©

Предстоящая косметика из боевого пропуска в Diablo 4 не будет ограничиваться одним классом, а будет учитывать все возможные типы тела. Хотя игроки Diablo 4 и упирали на цены микротранзакций, базовые игровые наряды позволяли им реализовать самые разные концепции персонажей. В отличие от того, чтобы платить 28 долларов за доспехи, косметику БП в Diablo 4 можно будет получить, потратив 10 долларов на премиум-трек и медленно проходя уровни в течение трех месяцев.

БП также будет награждать игроков платиной, премиальной валютой игры, что фактически означает, что они смогут приобрести премиальную броню, терпеливо накапливая ее в течение года. Пока неизвестно, сколько прибыли Blizzard получила от микротранзакций, но цифровые покупки Diablo 4 побили несколько рекордов, так как игра пользуется коммерческим и критическим успехом, даже если ей по-прежнему мешают некоторые недостатки.

В ответ на твит, в котором обсуждалась цена БП, гендиректор Род Фергюссон сообщил, что косметика, которая появится в первом сезоне, а также в любом последующем сезоне, не будет зависеть от класса, что будет положительным отличием от системы Diablo Immortal, где БП заставлял игроков выбирать экипировку только для одного класса.



Хотя это, безусловно, интересная новость, многие игроки надеются, что Blizzard предложит множество простых косметических средств в награду за БП, таких как палитры красок и иконки игроков. Какой бы увлекательной ни была кастомизация персонажей в Diablo 4, фанаты с нетерпением ждут появления настоящей черной цветовой палитры, а сообщество предполагает, что она, скорее всего, появится в одном из грядущих сезонов игры.

