Косметика боевого пропуска Diablo 4 подойдет любому классу

Предстоящая косметика из боевого пропуска в Diablo 4 не будет ограничиваться одним классом, а будет учитывать все возможные типы тела. Хотя игроки Diablo 4 и упирали на цены микротранзакций, базовые игровые наряды позволяли им реализовать самые разные концепции персонажей. В отличие от того, чтобы платить 28 долларов за доспехи, косметику БП в Diablo 4 можно будет получить, потратив 10 долларов на премиум-трек и медленно проходя уровни в течение трех месяцев.
БП также будет награждать игроков платиной, премиальной валютой игры, что фактически означает, что они смогут приобрести премиальную броню, терпеливо накапливая ее в течение года. Пока неизвестно, сколько прибыли Blizzard получила от микротранзакций, но цифровые покупки Diablo 4 побили несколько рекордов, так как игра пользуется коммерческим и критическим успехом, даже если ей по-прежнему мешают некоторые недостатки.
В ответ на твит, в котором обсуждалась цена БП, гендиректор Род Фергюссон сообщил, что косметика, которая появится в первом сезоне, а также в любом последующем сезоне, не будет зависеть от класса, что будет положительным отличием от системы Diablo Immortal, где БП заставлял игроков выбирать экипировку только для одного класса.
Хотя это, безусловно, интересная новость, многие игроки надеются, что Blizzard предложит множество простых косметических средств в награду за БП, таких как палитры красок и иконки игроков. Какой бы увлекательной ни была кастомизация персонажей в Diablo 4, фанаты с нетерпением ждут появления настоящей черной цветовой палитры, а сообщество предполагает, что она, скорее всего, появится в одном из грядущих сезонов игры.
Столько уже вижу игроков с конями и шкурками из магаза. Пользуется популярностью)
я как то не замечал( но мне призрачный коняга выпал и так, поэтому я доволен, выглядит стильно, мне по кайфу)
В городе часто вижу. Коня видно сразу, а вот шкурки иногда бросаются в глаза - некра особенно. Я бы коня тоже прикупил, наверное
Вот вообще не заметно. С такой камерой только сбрую у коня и заметно. Та и на то пофиг. Большая часть - это с беты, которую уже лень было закрывать.
По этому вообще нет никакого желания (да и возможности с такими-то ограничениями) покупать хоть какие-то шкурки. У самого на персонаже половина с "бесцветной" краской (если брать аналогию с Д3), а половина - трансмог из обычных шмоток, даже не с лег.
госпади, у них серваки в выходные не работают, каких нахрен шкурки
Всё это бесполезно если нужно качать ТОЛЬКО сезонных героев чтобы получить награды с БП.
а что еще ожидалось от сезонов? откуда пошел этот бред про то, что в сезоне не будет нужды создавать нового чара? всегда так было, а тут ньюфаги набежали и недовольны, смешно ей богу
Какую же чуть ты несёшь. Все знали о сезонах. Но никто не знал что БП будет только в них. Теперь тебя буквально принуждают "Хочешь плюшек - иди на гвносезон". + Представь лица людей что купили делюкс получили БП и уже посфактум им говорят то за что вы заплатили будет только ТАК
Ну и в чем проблема мне нравиться каждый сезон с начала играть,не хочешь не играй иди в другую игру
Логично же что бп к сезону привязан будет, я не знаю почему нужно было думать иначе. При покупке было написано что это «сезонный боевой пропуск». Смотреть нужно что покупаешь. Так что это не я чушь несу, это кто то читать не умеет)
Если бы Д4 купили только те, кто играл в Д2 и Д3, то возможно таких вопросов бы не возникало. Но по факту он в целом прав. Близам нужно было сразу разжевать при покупке всем, что Сезоннный БП означает создание нового персонажа в сезоне и начало с нуля, грубо говоря