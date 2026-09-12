Культовая Амазонка из Diablo 2 появится в Diablo 4 в 2027 году

Во время BlizzCon 2026 компания Blizzard представила Амазонку — новый класс для Diablo IV, хорошо знакомый поклонникам второй части серии. Ее добавят в игру в первой половине 2027 года.

Разработчики пока ограничились коротким представлением класса, однако подтвердили возвращение его главных особенностей. Амазонка сможет использовать луки и копья, позволяя сражаться как на расстоянии, так и в ближнем бою.

Для серии это особенно заметное возвращение. Амазонка была одним из семи игровых классов Diablo II и получила множество популярных вариантов развития — от лучниц до персонажей, специализировавшихся на копьях и дротиках. В Diablo III она напрямую не возвращалась, а часть ее игрового архетипа была переосмыслена в других классах.

Пока Blizzard не раскрывает полный набор способностей Амазонки и особенности ее развития в Diablo IV. Подробнее о дизайне класса и его концепции разработчики собираются рассказать 13 сентября на панели Diablo IV: What's Next, которая пройдет в рамках второго дня BlizzCon 2026.

Таким образом, поклонникам придется подождать до 2027 года, прежде чем они смогут вновь отправиться истреблять демонов с луком или копьем в руках. Амазонка появится в Diablo IV в первой половине 2027 года, а первые подробности ее игрового процесса станут известны уже совсем скоро.