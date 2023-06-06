Легальный лайфхак: игроки нашли способ ускорить лошадь в Diablo 4

После выхода Diablo 4 на всех платформах многие игроки узнали, что неправильно управляли лошадью в ролевом экшене. Пользователь Reddit под ником FloridaMan156 обратил внимание на то, что на скорость скакуна в игре влияет положение курсора мышки на экране.

В Diablo 4 есть специальная кнопка, которая пришпоривает лошадь, — однако она не сильно увеличивает темп бега животного. Если же отвести курсор мыши как можно дальше от персонажа и скакуна, то лошадь бежит намного быстрее по сравнению с первым способом.

Как предполагают пользователи Reddit, подобная механика может быть связана с одновременной разработкой версии Diablo 4 для консолей, где скорость персонажа завязана на степени наклона стика. При этом игроки подмечают, что отдаление курсора мыши от героя во время ходьбы не влияет на его темп.

Diablo 4 вышла 6 июня 2023 года на РС, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Владельцы Deluxe- и Ultimate-изданий игры получили доступ к ролевому экшену на несколько дней раньше — 2 июня.