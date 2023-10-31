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Diablo 4 06.06.2023
7.5 967 оценок

Легендарная истребительница вампиров приглашает игроков на охоту в Diablo 4

Gutsz
Новости

В мрачном ролевом экшене Diablo 4 не так давно стартовал новый сезон с новыми заданиями для прохождения, боссами и вампирами. Чтобы подогреть интерес к этому сезону, в Blizzard Entertainment придумали весьма интересный конкурс для активных игроков и объявила его сама Баффи.

Разработчики Diablo 4 представили короткий ролик, в котором появилась обаятельная актриса Сара Мишель Геллар. Многим пользователям она будет в первую очередь известна по роли Баффи из телесериала "Баффи — истребительница вампиров".

Геллар хочет, чтобы игроки проявили себя как настоящие охотники на вампиров. Для этого ей нужно, чтобы пользователи записывали ролики, где проявили свои лучшие навыки с обращением к мечу, луку или даже чесноку. Свои работы нужно отправлять в Blizzard, где будут отобраны три победителя, которые получат автограф от актрисы и пополнение кошелька в Battle.net на 500 долларов.

Diablo 4 доступна для игры на ПК и консолях. Напомним, ранее одному из геймеров удалось определить шанс выпадения уникальных предметов с нового босса.

-4
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Excellent Stark

🤣🤣🤣

1
PuserG

Эм, а где любимые игроками транс лгбете разработчики с розовыми волосами? Что это за ходячий сексизм?!

0
Lorenzo Lamas

я гей !!!

-1
nodas Lorenzo Lamas

Поздравляем

0
LaryOne

Жаль смотрел баффи, но Ангел и Спайк там её превзошли, помню её только в скуби ду и забыл про человека..... грустно даже

0