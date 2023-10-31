Легендарная истребительница вампиров приглашает игроков на охоту в Diablo 4

В мрачном ролевом экшене Diablo 4 не так давно стартовал новый сезон с новыми заданиями для прохождения, боссами и вампирами. Чтобы подогреть интерес к этому сезону, в Blizzard Entertainment придумали весьма интересный конкурс для активных игроков и объявила его сама Баффи.
Разработчики Diablo 4 представили короткий ролик, в котором появилась обаятельная актриса Сара Мишель Геллар. Многим пользователям она будет в первую очередь известна по роли Баффи из телесериала "Баффи — истребительница вампиров".
Геллар хочет, чтобы игроки проявили себя как настоящие охотники на вампиров. Для этого ей нужно, чтобы пользователи записывали ролики, где проявили свои лучшие навыки с обращением к мечу, луку или даже чесноку. Свои работы нужно отправлять в Blizzard, где будут отобраны три победителя, которые получат автограф от актрисы и пополнение кошелька в Battle.net на 500 долларов.
Diablo 4 доступна для игры на ПК и консолях. Напомним, ранее одному из геймеров удалось определить шанс выпадения уникальных предметов с нового босса.
🤣🤣🤣
Эм, а где любимые игроками транс лгбете разработчики с розовыми волосами? Что это за ходячий сексизм?!
я гей !!!
Поздравляем
Жаль смотрел баффи, но Ангел и Спайк там её превзошли, помню её только в скуби ду и забыл про человека..... грустно даже