Diablo 4 06.06.2023
7.7 538 оценок

Меган Фокс комментирует смерти игроков в Diablo 4 - примеры роликов

Simple Jack
Новости

Известных стримеров она называет по имени, а вот обычным геймерам не так повезло

Blizzard выпустила новые ролики с Меган Фокс — в них она комментирует смерти игроков в Diablo 4. Издатель объявил о сотрудничестве с актрисой 7 июня, опубликовав рекламное видео, которое похвалили фанаты.

Теперь Blizzard показала примеры комментариев Фокс. В роликах она стоит в том же откровенном платье и держит в руках оружие или череп. Известных стримеров актриса называет по имени, а вот обычным геймерам повезло меньше.

Для последних Фокс зачитывает заранее подготовленные саркастичные комментарии. Например: «Тебе нужно спасти Санктуарий, а не залить его кровью, соберись». Однако в некоторых видео она называет класс персонажа и тип противников, убивших героя.

Примеры роликов

Больше роликов с Меган Фокс можно увидеть в Twitter-аккаунте Blizzard — там же представлены смерти игроков. Diablo 4 вышла 6 июня на PC и всех актуальных консолях (кроме Switch).

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
GameOver-inc

Меган Фокс конечно сочная милфа, но сотрудничество самое бессмысленное что можно было придумать. Могли бы её как НПЦ добавить, или слишком красивая для современной близзард.

2
PoetAnderson

Слишком не натуральная для современной повестки

0
Empty account

Пиарится, сатанистка.

0
Озверин

ролики из ВК? они не работают.

0
FlyRazer

Как же она постарела едрить...

-1
Мур Мур lamour

эм, а ты думал известные люди молодеют с возрастом?

-2
Spillik

Это не старость, а влияние хирургов.

1
RfSS

Хороша чертовка!

-2