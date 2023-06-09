Меган Фокс комментирует смерти игроков в Diablo 4 - примеры роликов

Известных стримеров она называет по имени, а вот обычным геймерам не так повезло
Blizzard выпустила новые ролики с Меган Фокс — в них она комментирует смерти игроков в Diablo 4. Издатель объявил о сотрудничестве с актрисой 7 июня, опубликовав рекламное видео, которое похвалили фанаты.
Теперь Blizzard показала примеры комментариев Фокс. В роликах она стоит в том же откровенном платье и держит в руках оружие или череп. Известных стримеров актриса называет по имени, а вот обычным геймерам повезло меньше.
Для последних Фокс зачитывает заранее подготовленные саркастичные комментарии. Например: «Тебе нужно спасти Санктуарий, а не залить его кровью, соберись». Однако в некоторых видео она называет класс персонажа и тип противников, убивших героя.
Примеры роликов
Больше роликов с Меган Фокс можно увидеть в Twitter-аккаунте Blizzard — там же представлены смерти игроков. Diablo 4 вышла 6 июня на PC и всех актуальных консолях (кроме Switch).
Меган Фокс конечно сочная милфа, но сотрудничество самое бессмысленное что можно было придумать. Могли бы её как НПЦ добавить, или слишком красивая для современной близзард.
Слишком не натуральная для современной повестки
Пиарится, сатанистка.
ролики из ВК? они не работают.
Как же она постарела едрить...
эм, а ты думал известные люди молодеют с возрастом?
Это не старость, а влияние хирургов.
Хороша чертовка!