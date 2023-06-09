Меган Фокс комментирует смерти игроков в Diablo 4 - примеры роликов

Известных стримеров она называет по имени, а вот обычным геймерам не так повезло

Blizzard выпустила новые ролики с Меган Фокс — в них она комментирует смерти игроков в Diablo 4. Издатель объявил о сотрудничестве с актрисой 7 июня, опубликовав рекламное видео, которое похвалили фанаты.

Теперь Blizzard показала примеры комментариев Фокс. В роликах она стоит в том же откровенном платье и держит в руках оружие или череп. Известных стримеров актриса называет по имени, а вот обычным геймерам повезло меньше.

Для последних Фокс зачитывает заранее подготовленные саркастичные комментарии. Например: «Тебе нужно спасти Санктуарий, а не залить его кровью, соберись». Однако в некоторых видео она называет класс персонажа и тип противников, убивших героя.

Примеры роликов

Больше роликов с Меган Фокс можно увидеть в Twitter-аккаунте Blizzard — там же представлены смерти игроков. Diablo 4 вышла 6 июня на PC и всех актуальных консолях (кроме Switch).