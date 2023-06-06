Меган Фокс объявила конкурс на самую лучшую смерть в Diablo 4 ©

Blizzard Entertainment объявила сегодня о специальном конкурсе на самую лучшую смерть в Diablo 4 с участием голливудской актрисы Меган Фокс, известной по фильмам «Трансформеры» и «Тело Дженнифер».

«Если есть что-то, что я люблю, так это вид крови», — говорит Фокс в видео. «И в Diablo 4 её полно. Покажите мне свою смерть в эндгейме с хэштегом #DiabloDeaths, и вы можете получить панегирик от вашего покорного слуги, говорящего миру, что вы вышли как герой или болван».

Подходящие видеоролики должны использовать хэштег в Twitter или TikTok, а видеоролики от Меган Фокс начнут появляться всего через пару дней, 8 июня.

Маркетинговый бюджет Diablo 4 должен быть огромным. Наряду с трейлером с живыми актёрами, снятым обладательницей «Оскара» Хлоей Чжао, Blizzard также привлекла Холзи и Шугу из BTS для написания музыкальной темы игры, наряду с этим интересным конкурсом с участием Фокс.