Diablo 4 06.06.2023
7.6 479 оценок

Меган Фокс объявила конкурс на самую лучшую смерть в Diablo 4

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monk70
Новости

Blizzard Entertainment объявила сегодня о специальном конкурсе на самую лучшую смерть в Diablo 4 с участием голливудской актрисы Меган Фокс, известной по фильмам «Трансформеры» и «Тело Дженнифер».

«Если есть что-то, что я люблю, так это вид крови», — говорит Фокс в видео. «И в Diablo 4 её полно. Покажите мне свою смерть в эндгейме с хэштегом #DiabloDeaths, и вы можете получить панегирик от вашего покорного слуги, говорящего миру, что вы вышли как герой или болван».

Подходящие видеоролики должны использовать хэштег в Twitter или TikTok, а видеоролики от Меган Фокс начнут появляться всего через пару дней, 8 июня.

Маркетинговый бюджет Diablo 4 должен быть огромным. Наряду с трейлером с живыми актёрами, снятым обладательницей «Оскара» Хлоей Чжао, Blizzard также привлекла Холзи и Шугу из BTS для написания музыкальной темы игры, наряду с этим интересным конкурсом с участием Фокс.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Talendor3

вот этот конкурс лучше бы подошел для Мортал Комбата)

2
Озверин

ну и губешки у нее стали.

0
Сyberpunk

походу сиськи насосом качает.всё больше и больше 😂

0
Well-offZin

Хороша чертовка, что в первых трансформерах, что сейчас огонь, младше меня ровно на месяц)

-1
Grizzly_GC

Хороша.

-4