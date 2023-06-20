Diablo 4 06.06.2023
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Мощь внутри Лилит - NVIDIA создала корпус для ПК в виде антагониста из Diablo 4

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4efy
Новости

На официальном YouTube-канале NVIDIA GeForce был обнародован видеоролик, где представители компании показали уникальный корпус в виде Лилит из Diablo 4. По словам создателей, работа была проделана не самостоятельно, ведь к ней приложила руку сама Blizzard, PNY и Рон Ли Кристиансон из Blue Horse Studios. Получилось действительно впечатляюще.

Но что же установлено внутри такого колоритного ПК? Давайте взглянем подробнее:

  • Видеокарта: PNY XLR8 GeForce RTX 4080 Verto
  • Материнская плата: ASUS TUF Gaming Z790
  • Процессор: Intel i9-13900k
  • ОЗУ: PNY XLR8 64GB 3600Mhz
  • Накопитель: PNY XLR8 CS3040 1TB & 4TB
  • Блок питания: Be Quiet Dark Power 1500W

Авторы рассказали, что желание создать подобного рода корпуса было вызвано успешным запуском многопользовательской Action RPG Diablo 4. К сожалению, данный системный блок существует лишь в единственном экземпляре, поэтому приобрести его не получится.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Umertviya

Максимум, что новая часть вызвала во мне это засадить самой Лилит по самые не хочу.

1
iKlim

Корпусом это даже с натяжкой не назвать, потому что внутри ящика только блок питания, всё остальное присобачено к спине скульптуры в открытом виде.

1
Abarmot90

PNY XLR8 64GB 3600Mhz - 3600 в 2023г.🤣🤣🤣

-3
Andrey Likarenko

Клоун?

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