Мощь внутри Лилит - NVIDIA создала корпус для ПК в виде антагониста из Diablo 4 ©

На официальном YouTube-канале NVIDIA GeForce был обнародован видеоролик, где представители компании показали уникальный корпус в виде Лилит из Diablo 4. По словам создателей, работа была проделана не самостоятельно, ведь к ней приложила руку сама Blizzard, PNY и Рон Ли Кристиансон из Blue Horse Studios. Получилось действительно впечатляюще.

Но что же установлено внутри такого колоритного ПК? Давайте взглянем подробнее:

Видеокарта: PNY XLR8 GeForce RTX 4080 Verto

Материнская плата: ASUS TUF Gaming Z790

Процессор: Intel i9-13900k

ОЗУ: PNY XLR8 64GB 3600Mhz

Накопитель: PNY XLR8 CS3040 1TB & 4TB

Блок питания: Be Quiet Dark Power 1500W

Авторы рассказали, что желание создать подобного рода корпуса было вызвано успешным запуском многопользовательской Action RPG Diablo 4. К сожалению, данный системный блок существует лишь в единственном экземпляре, поэтому приобрести его не получится.