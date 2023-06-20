Мощь внутри Лилит - NVIDIA создала корпус для ПК в виде антагониста из Diablo 4

На официальном YouTube-канале NVIDIA GeForce был обнародован видеоролик, где представители компании показали уникальный корпус в виде Лилит из Diablo 4. По словам создателей, работа была проделана не самостоятельно, ведь к ней приложила руку сама Blizzard, PNY и Рон Ли Кристиансон из Blue Horse Studios. Получилось действительно впечатляюще.
Но что же установлено внутри такого колоритного ПК? Давайте взглянем подробнее:
- Видеокарта: PNY XLR8 GeForce RTX 4080 Verto
- Материнская плата: ASUS TUF Gaming Z790
- Процессор: Intel i9-13900k
- ОЗУ: PNY XLR8 64GB 3600Mhz
- Накопитель: PNY XLR8 CS3040 1TB & 4TB
- Блок питания: Be Quiet Dark Power 1500W
Авторы рассказали, что желание создать подобного рода корпуса было вызвано успешным запуском многопользовательской Action RPG Diablo 4. К сожалению, данный системный блок существует лишь в единственном экземпляре, поэтому приобрести его не получится.
Максимум, что новая часть вызвала во мне это засадить самой Лилит по самые не хочу.
Корпусом это даже с натяжкой не назвать, потому что внутри ящика только блок питания, всё остальное присобачено к спине скульптуры в открытом виде.
PNY XLR8 64GB 3600Mhz - 3600 в 2023г.🤣🤣🤣
Клоун?