На серверах Diablo 4 возникли очереди после старта первого сезона

Фанаты Diablo 4 пожаловались на продолжительные очереди, образовавшиеся на серверах после запуска первого сезона. Он стартовал 20 июля.

Те, кто все же смог присоединиться к игре, также столкнулись с трудностями. Геймеры рассказали, что не могут попасть в отдельные локации с сезонными заданиями. Некоторые пользователи долго ждут вход в подземелья. Представители Blizzard сообщили, что уже знают о неполадках. Разработчики пообещали их устранить.

18 июля вышло обновление 1.1 для Diablo 4, которое вызывало недовольство среди сообщества. Фанаты принялись массово сообщать о намерениях удалить игру, призывая присоединиться к бойкоту большую часть пользователей.