На старте Diablo 4 есть небольшие проблемы с серверами, но Blizzard оперативно их решает ©

Обширное и многоступенчатое тестирование Diablo 4 должно было помочь проекту и обеспечить приятный дебют. Времена меняются, игры становятся все красивее, мы получаем все большие и большие миры, но запуск какого-либо продукта Blizzard всегда связан с проблемами. Diablo 4 - очередное творение опытных разработчиков, которое в день своего дебюта становится настолько популярным, что серверы просто не справляются с ним.

В настоящее время мы изучаем проблему с нашими серверами аутентификации, которая может привести к неудачным или медленным попыткам входа в игру.

Не все игроки испытывают неудобства, хотя, к сожалению, есть и те, кто не может войти на серверы, еще больше смельчаков стоят в слишком длинных очередях, а некоторых и вовсе выкинуло из игры. Однако стоит подчеркнуть, что упомянутые трудности возникают не во всех регионах, перегрузка серверов не является глобальной, и довольно много игроков могли наслаждаться игровым процессом с часу ночи.

Blizzard работает, и в результате первые трудности были устранены довольно быстро:

Проблемы со входом в игру были решены. Мы благодарим вас за терпение и приносим извинения за доставленные неудобства.

Разработчик и издатель до сих пор не объявили официальную статистику игры, хотя мы можем ожидать действительно значительных продаж.