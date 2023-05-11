Началась предзагрузка предстоящего ОБТ Diablo 4, которое будет поддерживать DLSS 3 ©

NVIDIA объявила, что открытый бета-тест Diablo 4, который пройдет с 12 по 14 мая, будет поддерживать DLSS 3. Таким образом, все владельцы серии RTX40 смогут протестировать DLSS 3 перед покупкой игры.

Билд игры уже доступен для предварительной загрузки и весит столько же, сколько и прошлый - около 80 ГБ. Но если вы не играете на 4K мониторе, то вам незачем скачивать текстуры высокого разрешения. Поэтому будьте внимательны при установке, и снимите галочку в соответствующем поле (по умолчанию она включена). Тогда вам нужно будет скачать всего около 40 ГБ.

Diablo 4 выйдет 6 июня для Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и ПК.