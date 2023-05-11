Diablo 4 06.06.2023
7.7 385 оценок

Началась предзагрузка предстоящего ОБТ Diablo 4, которое будет поддерживать DLSS 3

©
R_Mor
Новости

NVIDIA объявила, что открытый бета-тест Diablo 4, который пройдет с 12 по 14 мая, будет поддерживать DLSS 3. Таким образом, все владельцы серии RTX40 смогут протестировать DLSS 3 перед покупкой игры.

Билд игры уже доступен для предварительной загрузки и весит столько же, сколько и прошлый - около 80 ГБ. Но если вы не играете на 4K мониторе, то вам незачем скачивать текстуры высокого разрешения. Поэтому будьте внимательны при установке, и снимите галочку в соответствующем поле (по умолчанию она включена). Тогда вам нужно будет скачать всего около 40 ГБ.

Diablo 4 выйдет 6 июня для Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и ПК.

ПК
4
1
Последние посты по игре Diablo 4
Blizzard раскрыла детали сезона Diablo 4 и показала боевой пропуск
Blizzard раскрыла детали сезона Diablo 4 и показала боевой пропуск
Diablo 4 будет поставляться в комплекте с графическими процессорами NVIDIA GeForce RTX 40
Diablo 4 будет поставляться в комплекте с графическими процессорами NVIDIA GeForce RTX 40
Новая утечка раскрывает тесное сотрудничество Diablo 4 с популярной сетью фастфудов
Новая утечка раскрывает тесное сотрудничество Diablo 4 с популярной сетью фастфудов
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Well-offZin

Генерация кадров будет актуальна только в высоких разрешениях на картах младшего сегмента 4000 серии.

0