Не ожидайте на Полях ненависти Diablo 4 честное PvP, это вам не дуэли, "здесь нет места справедливости" ©

PvP-эндгейм Diablo 4, "Поля ненависти", действительно имеет системы, обеспечивающие относительное равенство уровней силы на поле боя, но не надейтесь получить там справедливое отношение.

На вопрос о том, что разработчики делают для того, чтобы не объединять игроков более низкого уровня с более сильнымы, ведущий продюсер игры Кейли Колдер объяснила, что, хотя в игре нет матчмейкинга, вы не найдете другого игрока, слишком далеко превосходящего вас по уровню предметов и силы. Будет "некоторая вариативность", но не настолько, чтобы группа опытных игроков набросилась на кого-то, кто впервые выходит на поле.

Что касается самого боя, то, по словам помощника директора игры Джозефа Пипиоры, доминирование над другим игроком будет зависеть от вашего PvP-билда, а не от того, как ваш класс выиграет у их класса в игре "камень-ножницы-бумага". В то же время, если вы нанесете удар по кому-то, когда он не видит, это даже более выгодно.

"Когда игроки проходят через систему, она не рассчитана на справедливость", - объясняет Пипиора. "Это не система дуэлей. Поля ненависти - это не то, чем они являются, понимаете? Поля ненависти - это места для убийств; это не место для чести".

"Переиграть противника, уклониться от атак в нужное время, использовать свое зелье, пережить противника и его количество зелий - все это имеет большое значение. Попадание в противника тоже имеет большое значение - когда он сражается в событии или пытается справиться с боссом. Все это имеет большое значение. Такова природа жизни и смерти на других Полях Ненависти".

Что касается того, как Blizzard планирует сбалансировать PvP, команда Diablo 4 не сомневается, что игроки обнаружат мощные комбинации навыков и предметов, которые, скорее всего, потребуют настройки. При этом никто не хочет урезать удовольствие.

"Мы не хотим, чтобы в игре не было веселья или чтобы вы чувствовали себя значительно менее сильными, когда попадаете в эти условия", - говорит Пипиора. "Поэтому мы тщательно следим за тем, чтобы, если вы обладаете чрезмерной силой в PvP-среде, вы сражались с другими чрезмерно сильными PvE- или PvP-врагами".

Далее Пипиора объясняет, что команда не "пытается создать PvP как сбалансированный опыт в "Полях ненависти" в частности". Это потому, что это не традиционный матчмейкинг, где вы сражаетесь против множества других игроков, с боссами и другими демонами.