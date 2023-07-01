Небольшое обновление 1.0.3a для Diablo 4 устраняет сбои в работе клиента, появившиеся в патче 1.0.3 ©

Несколько часов назад Blizzard выпустила обновление 1.0.3a для Diablo 4, которое устраняет проблемы со сбоями клиента, появившиеся в обновлении 1.0.3 на этой неделе.



Несколько дней назад Blizzard выпустила крупный патч для Diablo 4, который содержал многочисленные исправления ошибок и улучшения, а также усиления классов и аспектов. Кроме того, этот "большой" патч увеличил прирост опыта в кошмарных подземельях. К сожалению, как сообщали различные игроки, обновление также привело к некоторым сбоям в работе клиента. Вчера Blizzard выпустила хотфикс для патча 1.0.3, которое улучшило стабильность. Кроме того, патч устранил "проблему, из-за которой достижение "Эпическое приключение" не разблокировалось должным образом".



Прошло несколько часов, и команда разработчиков Diablo 4 выпустила очередное обновление для игры - патч 1.03a. По словам Blizzard, это обновление должно устранить различные внутриигровые сбои.



"Устранены многочисленные случаи, когда клиент Diablo IV падал в игре", - говорится в официальных примечаниях к патчу. В Твиттере Адам Флетчер написал следующее: "Сейчас доступен небольшой патч для клиента DiabloIV для ПК. Оно призвано помочь устранить некоторые сообщения о сбоях, которые мы наблюдали после выхода версии 1.0.3 в начале этой недели. Команда продолжит следить за другими сообщениями о сбоях, поступающими от пользователей".



Интересно, что этот новый патч также включает в себя скрытые изменения, которые не были задокументированы в примечаниях. Судя по всему, патч увеличивает шанс удачного попадания для умения Смертельная ловушка Разбойника с 4% до 8%.



