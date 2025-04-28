Nintendo Switch 2 и Diablo IV: Род Фергюссон делится инсайдерской информацией о разработке и планах

В недавнем интервью Vice с Родом Фергюссоном, руководителем франшизы Diablo, обсуждались перспективы выхода Diablo IV на новую портативную консоль Nintendo Switch 2. Хотя технические возможности Switch 2 позволяют запустить игру, существуют серьезные опасения относительно её совместимости с платформой.

Фергюссон отметил, что основная проблема не в технических характеристиках консоли, а в особенностях работы игр-сервисов на платформе Nintendo. Ключевой сложностью является необходимость постоянного интернет-соединения для Diablo IV, что может негативно сказаться на игровом процессе, особенно в портативном режиме, где возможны проблемы с подключением.

Несмотря на эти трудности, разработчики пообещали оценить ситуацию после релиза Switch 2 в июне 2025 года. Интересно, что предыдущая часть, Diablo III, все же вышла на оригинальную Switch, несмотря на аналогичные требования к интернету.

В ходе интервью были затронуты и другие важные темы. Дорожная карта поддержки Diablo IV на 2025 год вдохновлена успешным опытом Diablo Immortal, где предварительные анонсы значительно повышали онлайн игры. Представленные планы – лишь часть готовящихся обновлений, так как команда активно работает над дополнительными нововведениями.

На 2026 год Blizzard запланировала масштабное расширение контента с выходом второго дополнения и новых сезонов. Система Реликварий заменит старый боевой пропуск, предлагая игрокам выбор категорий наград вместо линейной системы получения.

Отмененный рейтинговый режим “Череда испытаний” будет переработан с учетом полученного опыта. Второе дополнение уделит особое внимание таблицам лидеров и рейтинговым режимам, поскольку, по словам Фергюссона, если Blizzard не внедрит эти функции, это сделает кто-то другой.

Говоря о балансе между сюрпризами и ожиданиями игроков, Фергюссон привел аналогию с рождественскими подарками: лучше подарить то, что гарантированно обрадует получателя, чем рисковать с неожиданным, но не всегда желанным сюрпризом. Этот подход разработчики планируют применить к внедрению новых игровых механик и функций.