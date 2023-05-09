Новая утечка раскрывает тесное сотрудничество Diablo 4 с популярной сетью фастфудов ©

Еще до официального релиза Diablo 4 успела отмениться несколькими интересными коллаборациями с различными брендами и похоже, что прям перед премьерой игроков ждет еще одна. Новая утечка из сабреддите Diablo раскрывает весьма тесное сотрудничество Blizzard Entertainment с одной из популярной сетью фатфудов. Игроки Diablo 4 за покупки смогут получить пять уникальных внутриигровых наград.

В новой утечке речь идет о коллаборации Diablo 4 с KFC. Согласно опубликованным данным, начиная с 29 мая у поклонников игры будет возможность получить пять различных внутриигровых наград, совершая покупки либо онлайн, либо через приложение магазина. Пока ничего не известно о том, какими могут быть эти награды, в документации они помечены как "внутриигровые активы Diablo". Вероятно, под этим имеется ввиду полезные предметы, ресурсы или даже скины.

Diablo 4 официально выйдет в свет 6 июня на ПК и консолях. Опробовать игру раньше релиза уже можно будет на этих выходных. С 12 по 14 мая пройдет открытое бета-тестирование проекта, которое позволит исследовать первый региона и прокачаться до 20 уровня.