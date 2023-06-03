Новое обновление 1.0.2c для ПК-версии Diablo 4 устраняет сбои и проблемы с NVMe SSD ©

Blizzard выпустила обновление 1.0.2c для ПК-версии Diablo 4, которое устраняет некоторые проблемы, о которых сообщало сообщество.



После выхода релизного клиента Diablo 4 несколько дней назад (включая некоторые "неофициальные" корректировки талантов и классов), вчера Blizzard выпустила хотфикс, содержащий корректировки баланса. Ночью команда разработчиков выпустила еще одно обновление для ПК, исправляющее проблемы с зависанием на NVMe SSD при запуске игры. Кроме того, это обновление направлено на устранение различных проблем, связанных со сбоями. Более подробная информация о том, какие именно сбои должны были быть исправлены, в примечаниях к патчу отсутствует. Вот полные примечания:

Патчнотут 1.0.2c Build 42122 (ПК)



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