Diablo 4 06.06.2023
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Новое обновление 1.0.2c для ПК-версии Diablo 4 устраняет сбои и проблемы с NVMe SSD

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Procy_on
Новости

Blizzard выпустила обновление 1.0.2c для ПК-версии Diablo 4, которое устраняет некоторые проблемы, о которых сообщало сообщество.

После выхода релизного клиента Diablo 4 несколько дней назад (включая некоторые "неофициальные" корректировки талантов и классов), вчера Blizzard выпустила хотфикс, содержащий корректировки баланса. Ночью команда разработчиков выпустила еще одно обновление для ПК, исправляющее проблемы с зависанием на NVMe SSD при запуске игры. Кроме того, это обновление направлено на устранение различных проблем, связанных со сбоями. Более подробная информация о том, какие именно сбои должны были быть исправлены, в примечаниях к патчу отсутствует. Вот полные примечания:

Патчнотут 1.0.2c Build 42122 (ПК)

Стабильность

  • Исправлена проблема, из-за которой игроки, использующие высокоскоростные твердотельные накопители NVMe, испытывали зависание игры при запуске.
  • Исправлены различные проблемы, вызывавшие сбои.
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