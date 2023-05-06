Diablo 4 06.06.2023
7.7 382 оценки

Новое видео Diablo 4 описывает геймплейные особенности игры

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monk70
Новости

Следуя совету DiEoxidE о том, как побеждать боссов Diablo 4, Blizzard предлагает создателям ARPG-контента возможность пройти через подземелья Diablo 4 и объяснить, как работает Кодекс силы.

Новое обзорное видео Blizzard основано на последних подробных видеороликах, чтобы показать нам некоторые из наиболее важных действий, которые необходимо выполнить, исследуя темное измерение Санктуария.

От смертельных испытаний, которые нужно пройти, посетив подземелья Diablo 4, до миссий, которые нужно выполнить, уничтожая орды существ, охраняющих определённые точки карты, нашему бесстрашному альтер-эго придется призвать все свое мужество и накопленный опыт в предыдущих битвах, если он хочет выжить.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
1barac9U7ada7

желаю что бы все. кто поставит диз тот музыкальный духовой инструмент из 5 букв)

-2
Uilenspiegel

Габон? Фагот? Труба?

0