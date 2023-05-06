Новое видео Diablo 4 описывает геймплейные особенности игры ©

Следуя совету DiEoxidE о том, как побеждать боссов Diablo 4, Blizzard предлагает создателям ARPG-контента возможность пройти через подземелья Diablo 4 и объяснить, как работает Кодекс силы.

Новое обзорное видео Blizzard основано на последних подробных видеороликах, чтобы показать нам некоторые из наиболее важных действий, которые необходимо выполнить, исследуя темное измерение Санктуария.

От смертельных испытаний, которые нужно пройти, посетив подземелья Diablo 4, до миссий, которые нужно выполнить, уничтожая орды существ, охраняющих определённые точки карты, нашему бесстрашному альтер-эго придется призвать все свое мужество и накопленный опыт в предыдущих битвах, если он хочет выжить.