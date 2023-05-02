Новое видео Diablo 4 посвящено чудесам трансмогрификации ©

В новом небольшом ролике по Diablo 4 Blizzard показала систему трансмогрификации в действии, благодаря которой вы можете изменить каждую деталь своего героя.

Трансмогрификация — это особая функция Diablo 4, которая позволяет игроку изменять внешний вид персонажа, не затрагивая характеристики и бонусы надетой экипировки. По сути, это идеальный вариант для тех, кто хочет использовать оружие и доспехи, связанные с разными наборами, и при этом не выглядеть плохо. Помимо возможности изменить внешний вид оружия и доспехов на внешний вид предметов снаряжения, которые хотя бы раз попали в наш рюкзак, мы также сможем изменить их цвета.

Напоминаем, что, хотя и с некоторыми, трансмогрификация также будет присутствовать в следующем открытом бета-тестировании Diablo 4, которое пройдет с 12 по 14 мая 2023 года.