Новые подробности эндгейма Diablo 4 ©

Сегодня Blizzard провела прямой эфир, посвященный предстоящей Diablo 4, в ходе которого разработчики обсудили целый ряд тем.

Прежде всего, мы получили обзор эндгейма и механики World Tiers, включая повышенную сложность и мощные предметы, которые вы получите, пройдя это испытание. Интересно, что при достижении третьего уровня мира появляется шанс выпадения Священных (Sacred) предметов.

Священные предметы имеют очень широкий диапазон наделяемой ими силы, поэтому вы можете рано получить действительно отличные дропы. Интересно, что их уровень равен вашему в момент дропа, так что вы можете надеть их сразу же. Мы также узнаем о легендарных способностях, которые можно извлечь из предметов и применить к другим предметам.

Уникальные предметы очень, очень, очень редки и начинают появляться, когда вы переходите на уровни Кошмара. В качестве примера можно привести предмет для друидов, который делает оборотня их формой по умолчанию.

Далее были подробно рассмотрены доски парагонов и систему глифов, которая позволит вам радикально изменить свой игровой стиль в эндгейме.

Разработчик также рассказал о том, что удалось узнать во время беты, включая некоторые изменения, внесенные в классы и многое другое. На этот раз мы узнаем больше о причинах изменений.

И последнее, но, конечно, не менее важное, мы узнаем, что с 12 по 14 мая пройдет мероприятие "Server Slam". По сути, это новая ОБТ. Все изменения, внесенные в предыдущую бету, будут включены в этот билд. Участники получат еще один шанс получить награды из прошлой ОБТ, а также трофей "Крик Ашавы". Чтобы получить его, вам нужно будет достичь 20-го уровня и убить Ашаву.

Команда также проделала большую работу в области оптимизации для ПК. Во время события будет доступно больше визуальных опций, включая DLSS 3.0 для пользователей Nvidia.