Новый эпизод "Книги Лората" рассказывает о мрачной истории Diablo и Diablo 2 ©

Компания Blizzard выпустила еще один видеоролик о Diablo 4, посвященный истории серии Diablo, и этот ролик идеально подходит для тех, кто не играл в первые две главы.

Если первые два ролика, посвященные истории, выпущенные несколько дней назад, были посвящены первобытной войне между Адом и Раем, за которой последовало создание Святилища, то этот ролик углубляется на знакомую территорию для тех из нас, кто играл в Diablo и Diablo 2. По сути, это пересказ событий первых двух игр.

Diablo IV выйдет для PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 и PlayStation 4 6 июня 2023 года. Игра уже отправилась на золото.