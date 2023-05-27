Diablo 4 06.06.2023
7.7 406 оценок

Новый эпизод "Книги Лората" рассказывает о мрачной истории Diablo и Diablo 2

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butcher69
Новости

Компания Blizzard выпустила еще один видеоролик о Diablo 4, посвященный истории серии Diablo, и этот ролик идеально подходит для тех, кто не играл в первые две главы.

Если первые два ролика, посвященные истории, выпущенные несколько дней назад, были посвящены первобытной войне между Адом и Раем, за которой последовало создание Святилища, то этот ролик углубляется на знакомую территорию для тех из нас, кто играл в Diablo и Diablo 2. По сути, это пересказ событий первых двух игр.

Diablo IV выйдет для PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 и PlayStation 4 6 июня 2023 года. Игра уже отправилась на золото.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Talendor3

о, годная тема, со времен первых двух частей интересен был лор вселенной

4
Suveren85

Отличный ролик, освежили воспоминания о прошлом.

3
Takimo

Классный ролик

0
Uilenspiegel

Как раз устроил марафон серии перед выходом четвёрки.

0