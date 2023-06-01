Новый эпизод "Книги Лората" рассказывает об истории Diablo 3 ©

До выхода Diablo 4 в ранний доступ осталось менее целого дня, и Blizzard Entertainment выпустила новый видеоролик, посвященный истории, чтобы помочь вам вникнуть в сюжет.

На этот раз вслед за роликом о первобытной войне между Адом и Небесами, трейлером о создании Святилища и роликом, рассказывающим о событиях Diablo и Diablo 2, мы неизбежно получаем четвертый, предоставляющий удобный путеводитель о том, что произошло в Diablo 3.

Помимо того, что его мастерски озвучивает Ральф Инесон (который также появится в роли Сида в английской версии Final Fantasy 16), это еще и отличный способ узнать предысторию Diablo 4 перед игрой в нее или освежить ее в памяти, если вы ветеран серии.

Diablo 4 выйдет для PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 и PlayStation 4 6 июня 2023 года. А вчера генеральный директор пообещал какой-то сюрприз перед выходом игры.