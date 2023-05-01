Новый геймплейный ролик Diablo 4 учит побеждать боссов ©

Большой интерес, вызванный видеоуроками Diablo 4 с Wudijo, подтолкнул Blizzard к созданию нового подробного видео с участием, на этот раз, ютубера DiEoxidE: создатель контента дает множество советов, как одолеть боссов Санктуария.

Как большой поклонник ролевых игр, DiEoxidE призывает будущих игроков Diablo 4 уделять особое внимание широкому спектру атак существ, с которыми им предстоит столкнуться, исследуя самые опасные подземелья и области открытого мира.

Таким образом, ютубер подчеркивает большую опасность демонических аффиксов, то есть вторичных эффектов, вызванных уроном, полученным от врагов: от «незначительных» существ до самых страшных монстров, Санктуарий будет полон противников, способных отравить тело и разум любого воина, применение временных штрафов, которые умножат опасность физических, магических или стихийных атак противника.

Кроме того, участники открытого бета-тестирования Diablo 4, сражавшиеся с Ашавой, уже знают, насколько смертоносными могут быть удары, наносимые мировыми боссами и «высшими» демонами, поэтому важно правильно планировать сражения и тщательно распоряжаться очками опыта — двумя аспектами, которые помогут сделать разблокировку и использование навыков, которые лучше всего подходят вашему стилю игры и силам выбранного воина, более эффективно.

Запуск новой долгожданной ARPG от Blizzard запланирован на 6 июня на ПК, PlayStation и Xbox.