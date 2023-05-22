Diablo 4 06.06.2023
7.7 403 оценки

Новый релизный трейлер Diablo 4 посвятили сюжету

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butcher69
Новости

Решив побить рекорды по количеству трейлеров для одной игры, компания Blizzard только что выпустила второй релизный трейлер для Diablo 4.

Сегодняшний ролик посвящен сюжету, поэтому в нем содержатся только предварительно смонтированные нарезки сцен, без геймплея.

Diablo 4 выйдет 6 июня для PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S. Те, кто заранее приобретет стандартное издание, получат доступ к игре за день до выхода, а покупатели изданий Deluxe и Ultimate смогут играть с первого дня июня.

Трейлеры
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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Владимир Кочетов

Так это же просто нарезка из прошлых трейлеров

2
Mystik_86
2
Sneaky Pete

Открывайте уже сервера… чего тянуть то

0