Новый релизный трейлер Diablo IV с живыми актёрами от режиссера Хлои Чжао ©

Blizzard Entertainment выпустила новый релизный трейлер Diablo IV в преддверии её выхода 6 июня, режиссером которого стала обладательница «Оскара» за фильм «Земля кочевников» Хлоя Чжао.

Трейлер под названием «Требуются спасители», со-режиссером которого является Кику Охе, дает зрителям первое представление о том, что будет в четвертой части серии ролевых игр. Трейлер Чжао отражает зловещую кинематографическую сущность Diablo IV, наполненную конфликтами, страхом и полным разрушением.

«Разыскиваются спасители» демонстрирует темный мир Санктуария, земли, населенной ужасными монстрами и битвами Небес и Пылающей Преисподней.

«Благодаря захватывающей истории, в которой эмоции и человечность переплетаются с персонажами игры, рекламный фильм отправляет зрителей в путешествие разрушения от рук Лилит, Благословенной Матери, решившей снова править Санктуарием».

На протяжении всего трейлера персонажи, живущие в Санктуарии, обращаются прямо в камеру с леденящими душу мольбами, умоляя зрителей о помощи и жаждая помощи от гнева Лилит.