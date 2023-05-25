Новый релизный трейлер Diablo IV с живыми актёрами от режиссера Хлои Чжао

Blizzard Entertainment выпустила новый релизный трейлер Diablo IV в преддверии её выхода 6 июня, режиссером которого стала обладательница «Оскара» за фильм «Земля кочевников» Хлоя Чжао.
Трейлер под названием «Требуются спасители», со-режиссером которого является Кику Охе, дает зрителям первое представление о том, что будет в четвертой части серии ролевых игр. Трейлер Чжао отражает зловещую кинематографическую сущность Diablo IV, наполненную конфликтами, страхом и полным разрушением.
«Разыскиваются спасители» демонстрирует темный мир Санктуария, земли, населенной ужасными монстрами и битвами Небес и Пылающей Преисподней.
«Благодаря захватывающей истории, в которой эмоции и человечность переплетаются с персонажами игры, рекламный фильм отправляет зрителей в путешествие разрушения от рук Лилит, Благословенной Матери, решившей снова править Санктуарием».
На протяжении всего трейлера персонажи, живущие в Санктуарии, обращаются прямо в камеру с леденящими душу мольбами, умоляя зрителей о помощи и жаждая помощи от гнева Лилит.
Денег вбухано в рекламу мама не горюй... надеюсь качество игры такое же?
Игра норм… хайп ненормальный
ну такое себе, прям как хранители