Новый сезон Diablo 4 можно будет пройти полностью в одиночку без помощи других игроков и торговли

Blizzard готовит для Diablo 4 заметное изменение формата игры — в 14-м сезоне появится режим Solo Self-Found (SSF), полностью ориентированный на одиночное прохождение. Суть режима предельно жёсткая: никаких групп, никакой торговли и никакой внешней помощи. Игрок выживает исключительно за счёт того лута, который находит сам. По ощущениям это уже ближе к «чистому» хардкору, чем к привычному сезонному прогрессу Diablo.

SSF-персонажи будут существовать строго в рамках сезона и не пересекаться с обычной экономикой игры. Тайник, валюта и очки Парагона при этом сохраняются только внутри этой «закрытой экосистемы» — но тоже исключительно между SSF-героями одного аккаунта. То есть Blizzard фактически отделяет этот стиль игры в отдельный мини-мир внутри Diablo 4.

Ограничений у режима достаточно, и они довольно радикальны: запрещены группы, торговля, кооператив на одной консоли, а также мультиплеерный контент в локации Тёмная Цитадель. По сути, игра превращается в полностью одиночный опыт без привычных социальных механик.

Любопытно, что при всей строгости режима Blizzard не даёт ему никаких прямых бонусов. В отличие от, например, Last Epoch, где аналогичный формат компенсируется улучшенным дропом, в Diablo 4 игроки SSF не получают повышенных наград. Единственный стимул — отдельные таблицы лидеров и, скорее, статус «я прошёл это сам».

После завершения сезона персонажи автоматически становятся обычными и возвращаются в общий режим. Публичный тест стартует 2 июня и продлится до 9 числа, а полноценный запуск сезона намечен на 30 июня.

В итоге SSF выглядит скорее как эксперимент над философией Diablo 4: готова ли игра поддерживать игроков, которые хотят полностью отказаться от социальной части, или же это просто временный режим для самых упорных одиночек.