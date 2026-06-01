Новый сезон Diablo 4 можно будет пройти полностью в одиночку без помощи других игроков и торговли

Blizzard готовит для Diablo 4 заметное изменение формата игры — в 14-м сезоне появится режим Solo Self-Found (SSF), полностью ориентированный на одиночное прохождение. Суть режима предельно жёсткая: никаких групп, никакой торговли и никакой внешней помощи. Игрок выживает исключительно за счёт того лута, который находит сам. По ощущениям это уже ближе к «чистому» хардкору, чем к привычному сезонному прогрессу Diablo.
SSF-персонажи будут существовать строго в рамках сезона и не пересекаться с обычной экономикой игры. Тайник, валюта и очки Парагона при этом сохраняются только внутри этой «закрытой экосистемы» — но тоже исключительно между SSF-героями одного аккаунта. То есть Blizzard фактически отделяет этот стиль игры в отдельный мини-мир внутри Diablo 4.
Ограничений у режима достаточно, и они довольно радикальны: запрещены группы, торговля, кооператив на одной консоли, а также мультиплеерный контент в локации Тёмная Цитадель. По сути, игра превращается в полностью одиночный опыт без привычных социальных механик.
Любопытно, что при всей строгости режима Blizzard не даёт ему никаких прямых бонусов. В отличие от, например, Last Epoch, где аналогичный формат компенсируется улучшенным дропом, в Diablo 4 игроки SSF не получают повышенных наград. Единственный стимул — отдельные таблицы лидеров и, скорее, статус «я прошёл это сам».
После завершения сезона персонажи автоматически становятся обычными и возвращаются в общий режим. Публичный тест стартует 2 июня и продлится до 9 числа, а полноценный запуск сезона намечен на 30 июня.
В итоге SSF выглядит скорее как эксперимент над философией Diablo 4: готова ли игра поддерживать игроков, которые хотят полностью отказаться от социальной части, или же это просто временный режим для самых упорных одиночек.
Всю бы диабло 4 от онлайна отвязали, было бы вообще отлично.
Все ясно, для зашуганцев сделали, которых в школе чмырят и тюкают, вот они и становятся замкнутыми чмошниками, которые боятся с другими уже в игры играть
по большому счету нужен режим, где сразу с макс левела стартуешь (не парагона, а лвл). потому что бегать как дурак просто так набивать уровни, от которых потом 99% времени ничего не зависит, а пушки не макс уровня становятся шляпой, такое себе занятие, лишнее.
Вот это точно было бы полезно, особенно в соло. Ну или давать людям выбор, либо с 0, либо с 70 сразу стартовать (для тех кто уже итак вдоль и поперек все знает). Никогда не понимал всю эту пустую историю с набитием 70 (ну или любого другого максимального, их же меняют каждый раз) уровня, что в д3, что что в д4
А кто то проходит с помощью да других ))))))))))))))))))))))))))))))) 99% в д4 это СОЛО как и я а те кто пати это дети 10-15 лет